韓國爆笑政治喜劇《誠實選舉媽》　謊話連篇變直腸直肚諷政客不顧廉恥

▲ 韓國實力演員羅美蘭在瘋狂喜劇《誠實選舉媽》中演擅長玩弄語言偽術的議員候選人。

南韓電影《誠實選舉媽》是一齣全無冷場的政治諷喻喜劇，由實力女星羅美蘭在戲中飾演一名挑戰4度連任的國會議員，她最擅長以語言偽術包裝自己，直至一天，她竟然喪失了說謊的能力，不停自爆真相內幕，被迫以「最誠實候選人」作賣點爭取選票。影片爆笑連場，同時也令人反思荒誕的政治現實。

▲ 朱尚淑議員為在選舉期間搏取同情分，對外宣稱祖母已死，其實她尚在人間。

羅美蘭飾演的朱尚淑，早年因為法律漏洞，挺身而出爭取祖母的保險金，因而踏上從政之路，但當選國會議員後，卻成為了不斷說謊的政客。她為搏取大眾同情心投她一票，更向外宣稱祖母已逝世，令她祖母被迫改名兼要隱居深山。

眼見孫女完全變質，某天朱尚淑祖母向上天祈求她不再說謊, 要過正直的生活，沒想到天公顯靈，朱尚淑竟然喪失了說謊的能力，變得直腸直肚，不斷語出驚人，爆自己和老公沒有性生活，自傳是請槍手寫的，兒子並非親生等。

▲ 朱尚淑和丈夫上電台接受訪問，因為不斷失控講真話，大爆夫妻私事。

朱尚淑原本領先的民調不斷下跌，迫不得已找已退出江湖的選舉軍師重出江湖，把她包裝成「最誠實候選人」，以爭取選票。

這部由張裕貞執導的喜劇， 成功在把政客的虛偽表露無遺，如拜票時見到基督徒就滿口耶穌，對著佛教團體，她又以佛教徒姿態出現；為建立良好形像，在人前和老公扮恩愛，其實常常互常數臭對方。為了假裝自己平民化，兩夫妻明明住豪宅，平日卻要刻意返回夾小舊居出入。也因此，當朱尚淑不再對著任何人講客套說話，甚至不停自爆內幕時，效果非常爆笑。

▲ 金武烈在戲中演朱尚淑的議員助理，不停為講真話的她化解關公災難。

羅美蘭曾演出電影《親切的金子》，又在大熱電影劇《回答吧！1988》中以惡頂上司的角色展示出其獨特的魅力，今回她演議員朱尚淑，要同時處理正經、搞笑、玩嘢、慚愧的戲份，導演認為只有她能演得到。

至於戲中演朱尚淑寸嘴老公的尹敬淏，以及演議員助理的金武烈，同樣喜劇感強烈，再加上女主角羅美蘭的瞓身演出，帶來一部有關誠信、謊言，反思政治和選舉本質，同時又豐富娛樂性的電影。（上映日期：5月28日）