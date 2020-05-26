【DSE歷史科】葉建源憂取消試題日後會有「思想禁區」　影響未來出卷難度

▲ 考評局日前決定取消歷史科其中一條涉及中日關係的題目。(資料圖片)

香港考試及評核局早前宣布決定取消今屆文憑試歷史科備受爭議的中日關係試題。 教育界立法會議員葉建源表示，今次取消試題一事會令出題人員自設「思想禁區」， 影響教育質素； 教聯會主席黃錦良則表示， 題目出現誤導，是有違專業，未能符合課程目標就是不合格試題。

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有關試題要求考生評論「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」引起爭議，考評局稱約57%考生回答「弊多於利」，約38%考生回答「利多於弊」，認為有考生被誤導。 葉建源表示， 試題設計有區分考生能力的作用， 認為焦點應放在試題上，而不應將試題當作考生的政治表態。他又指， 試題要求學生需回答1900至45年間後段的史實，即必須回答日本侵華史實 才能取得高分，若學生只懂得抄資料，代表學生不懂得回答。

他又認為， 考評局是在大壓力下取消試題， 今次事件會令 出卷人員 自設 「思想禁區」 ，導致他們 不敢再出高難度題目、或者某些問題能否討論等， 影響教育質素。

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黃錦良稱， 根據考評局的資料， 有38%考生答利多於弊，約有17%回答 只提及利處 ， 反映 題目有強烈引導性，出題有違專業，而且 未能符合課程目標就是不合格試題。他 稱，題目所提供的史料偏頗， 如考生只能運用所提供的資料作為論據，明顯是空泛無力，回答時必然會低分；但 題目對道德價值的判斷有問題，形容現時出現「泛通識化、泛批判性」，對於不爭的史實再作批判完全不適合。

他對葉建源指取消試題一事會令出題人員自設「思想禁區」表示不認同，強調考評局有既定恆之有效的機制及指引，更反駁指如 題目已在社會引起很大爭議，不取消題目會影響評卷人的情況，連帶影響評卷結果。

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責任編輯：郭詩詩