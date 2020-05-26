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【飛虎之雷霆極戰】第8集劇情預告　永飛被注射新型毒品生不如死

娛樂 10:59 2020/05/26

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《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯參演，第7集講到一直匿伏在地下社團的永飛，繼續查探幕後老闆的真正身份，為免惹人懷疑，永飛長期逃避母親，文龍只好代為照顧。

第8集（27/5）

一次蘭姨的生日聚會，永飛、文龍狹路相逢，互相誤會繼而大打出手，嘉楠深感無奈，只能偷偷啜泣。

蘭姨長期認為永飛誤入歧途，痛心不已。家成續查「線人血案」，得悉主謀坐擁虛擬銀行的龐大資金，懷疑幕後主謀除了操控軍火買賣，更企圖影響香港的金融體系。

家成收到網上線人的緊急求助，遂帶領國棟、逸敏趕走現場支持，卻目睹線人當場被殺，二人掩護逸敏轉移電腦證據，卻被槍手重重圍困，身陷險境。

幾經調查，A Team發現線人之死，源於她正追蹤的一個物件，此人更與接連發生的重大案件牽上莫大關係。

與此同時，永飛決定深入虎穴，接受繼任龍頭的試練，幕後老闆的傳話人突然出現，猛然向他注射新型毒品「藍夢」，害得永飛生不如死，折磨得不似人形，遂要求上司儘快安排複職，可惜未能得償所願，形勢日漸險峻。

《飛虎之雷霆極戰》第7集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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