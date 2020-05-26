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【疫情減壓】荷蘭國家博物館鎮館之寶　上網睇林布蘭《夜巡》448億像素高清版本【內附連結】

休閒 11:00 2020/05/26

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

林布蘭的《夜巡》，修復後以達448億像素的超高清版本，呈現在網友面前。

疫情之下大家多留家抗疫，上一節美術史課又如何？作為荷蘭國家博物館（Rijksmuseum ）的典藏畫作國寶，其黃金時代畫家林布蘭(Rembrandt van Rijn) 所繪製的《夜巡》（The Night Watch），如今這畫已經過修復，館方更透過極高解析度—448 億像素（44,804,687,600像素），放大畫中每個細節筆觸，暫時去不到歐洲博物館，不妨在家細賞此名畫的偉大之處。

創作於1642年的《夜巡》，為林布蘭藝術生涯中最廣為人知的巨作，光暗對比凸顯劇情張力，荷蘭國家博物館於去年在館內致力修復工程，館長Taco Dibbits表示，「夜巡修復行動」（The Operation Night Watch）研究團隊，以最新技術捕捉畫作的面貌，為畫作拍攝多達528次照片，再藉由神經網路( Neural networks) 把每列22張照片共 24 列圖片進行數位縫合，最終完成了這張每個像素之間的僅距離0.02 毫米，總畫質達448億像素的《夜巡》數位攝影作品。

「夜巡修復行動」研究團隊，以最新技術捕捉畫作的面貌。（相片來源︰荷蘭國家博物館）

記者上網觀賞此畫，真的可以不斷zoom in，畫質極為細膩，甚至是繪畫中的顏料粒塊也能看出，現場感十足。雖然Google Arts＆Culture也有《夜巡》的圖像，但此次提供的超高解析度版本比起Google版本，數據更加細緻和好上25倍，並更貼近原作色彩。 

在高清下，林布蘭《夜巡》中的每個細節，筆觸及光暗位都一清二楚。（相片來源︰荷蘭國家博物館）

據悉去年7月展開此「夜巡修復行動」計畫，是為紀念林布蘭逝世350週年的企劃之一，共有22名專家參與，包含12位修復師，修復金費高達300萬歐元，要欣賞。（高畫素《夜巡》連結

《夜巡》這幅長15尺、寬12尺的巨幅畫像，描寫了守護阿姆斯特丹治安的巡守隊帶著火繩槍和長槍，舉著旗幟正要出動的場景，畫中描繪的其實是白天隊長與副隊長（畫面中間兩位人物）的景象，因光線昏暗而被誤為是描繪夜間，為荷蘭國家博物館的鎮館之寶。

撰文︰司徒家傑

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