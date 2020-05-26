【降魔的2.0】「貝太」患乳癌靠樂觀心態戰勝病魔　溫裕紅遇真命天子成幸福太太【有片】

▲ 溫裕紅在《降魔的2.0》中演啤啤的媽媽。

TVB劇《降魔的2.0》內，啤啤（劉佩玥飾）因心願未了而未有到達「目的地」，最近《降魔的2.0》的劇情亦交代更多啤啤父母對她離世的看法。昨晚（5月25日）《降魔的2.0》劇情講啤啤媽媽貝太（溫裕紅飾）坐上小馬（馬國明飾）的士，因未能接受女兒已離去的現實，故不停遷怒小馬，並指啤啤是因為他才會失去本應幸福的一生。

溫裕紅今次在《降魔的2.0》演未能走出傷痛的媽媽，說話用詞尖酸刻薄，因女兒之死責備小馬，與以往的悲情婦角色大有不同。

今晚（5月26日）《降魔的2.0》劇情將講到貝生、貝太始終未能接受啤啤已死的事實，小馬難過，對此無能為力的啤啤，卻誤會父母已將自己遺忘，深感痛苦。之後，小馬、芷若與風獅爺幫忙解開貝家心結，啤啤終向雙親道別。

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▲ 溫裕紅在劇中記恨小馬害死女兒。（《降魔的2.0》截圖）

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《都市閒情》主持

現年51歲的溫裕紅，是學院派出身，畢業於演藝學院藝術學士課程，她在1990年，一次的TVB試鏡中成功突圍而出，自此開展演員生涯。

溫裕紅加入TVB後，角色一直以綠葉角色為主，慢慢做到一些劇集單元中的主角，早期代表作有《鑑證實錄》的變性人洪天飛，與馬德鐘有不少對手戲。

▲ 溫裕紅入行30年，演過不少悲情婦角色。（《降魔的2.0》截圖）

之後，她加入《都市閒情》做主持，因為是做直播所以較為緊張。不過，由於當年的《都市閒情》深受年青人追捧，所以很多學生都認識溫裕紅。

入行30年，溫裕紅雖然未有出演主角，但一些小角都得到觀眾讚賞，如《巴不得媽媽...》中的男性化「魯玉芬」、《仁心解碼II》的「黎繼鵬太太」及在《三個女人一個因》中「神複製」李璧琦神情的柳愷倫。

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▲ 溫裕紅在《三個女人一個因》中「神複製」李璧琦神情。（《三個女人一個因》截圖）

不幸患乳癌

2005年，溫裕紅不幸確診患上乳癌，腫瘤達11公分大，並已擴散至淋巴，必需接受6次化療，並切除乳房才可保命，抗癌期間脫髮、嘔吐、手腳麻痺、痕癢等，非常辛苦。

不過，憑藉堅強樂觀的意志支撐，溫裕紅成功抗癌，之後接受重整乳房手術。她又在之後以過來人的身份，與同樣不幸患上乳癌的林淑敏分享抗病過程，陪伴她度過艱難的日子。

溫裕紅當時有男友一直陪伴，但病癒後對方卻提出分手。2011年，她再遇真命天子，結婚後成為楊太，與老公非常恩愛。

▲ 溫裕紅在2011年遇上真命天子楊生。（微博圖片）

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因禍得福

而另一樣因禍得福的事，便是溫裕紅與家人重修舊好。自小，溫裕紅便因爸爸好賭不顧家而非常憎恨對方，並因媽媽常埋怨爸爸而家無寧日，故同樣討厭媽媽。

溫裕紅長大後便立即離家，不與家人同住，一家關係惡劣。不過，在她患癌時，媽媽同時患上急性腎衰竭，因害怕媽媽離開自己，她主動道歉並求原諒，亦向爸爸認錯為他洗腳，一家人終和好如初。

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