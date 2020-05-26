【淫亂富豪】涉利誘14歲少女性交入獄後自殺　億萬富豪留49.5億財產130名私生子曝光

▲ 億萬富豪留49.5億財產130名私生子曝光。

美國富豪Jeffrey Epstein被控組織未成年少女性販運網絡，以及性侵數十名未成年少女，2019年8月中在獄中自殺身亡。Jeffrey Epstein留下風波未了，連英國安德魯王子亦捲入性醜聞案。除此之外，Jeffrey Epstein更留下巨額遺產，未有結婚的他突然多出130位自稱私生子，打算繼承遺產。

據《每日郵報》報道，Jeffrey Epstein留下了高達6.35億美元(49.53億港元)的遺產。據指，遺產中包括了加勒比海一座名為Little St. James Island的私人島嶼、紐約及巴黎房地產、新墨西哥州牧場、多輪高級名車以及其他多項財產。摩斯族譜服務公司（Morse Genealogical Services）在Jeffrey Epstein過世後，創立了「Jeffrey Epstein繼承人」網站，希望找到他財產繼承人。

巨額遺產曝光後，有386名人士主動聯絡「Jeffrey Epstein繼承人」網站，當中有130人自稱是Jeffrey Epstein的私生子，國籍包括美、英、法等國家，目前均進行DNA鑑定中。若證實有血源關係，將可繼承一部分財產。

淫亂富豪擁「狂歡島」利誘逾100少女做後宮

美國富豪Jeffrey Epstein被控在2002年至2005年間，在紐約豪宅、佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）、新墨西哥州和加勒比海島嶼的家性侵至少40名未成年少女，據悉年紀最輕的只有14歲。有報導指，Jeffrey Epstein的秘密基地人煙罕至，當地人提到這個島都會稱為「戀童癖島」和「狂歡島」，因為Jeffrey Epstein在10年前已在此犯下多宗性罪行。他原被關押在曼哈頓大都會矯治中心監獄中，但於去年8月10日卻突然被發現在監獄上吊自殺身亡。

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與克林頓、特朗普分屬好友 安德魯王子捲入性醜聞

Jeffrey Epstein的風波亦揭發不少秘密。外媒報道指，有曾到訪Jeffrey Epstein家中的人指，Epstein收藏了一幅古怪的油畫，油畫把前美國總統克林頓繪成穿著連衣裙、穿上紅色高跟鞋模樣，而Epstein生前與克林頓份屬好友。有關油畫報道即睇：【淫亂富豪】億萬淫亂富豪家藏古怪油畫 克林頓「易服」穿希拉莉晚裝

美國上訴庭審理有關案件時，更一度公開一張受害女子Virginia Roberts Giuffre和英國安德魯王子（Prince Andrew）在愛潑斯坦家中拍的合照。女事主指出她曾被迫與王子發生性行為，令安德魯王子捲入淫媒案的風波。

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責任編輯：羅嘉欣