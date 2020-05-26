  • 29°C
香港時間 : 2020526日 (週二) 12:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

海關首破利用飛機引擎販運毒品案　涉市值逾2億元可卡因

社會 11:51 2020/05/26

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

海關在一個由厄瓜多爾抵港的貨櫃內飛機引擎內檢獲約217公斤懷疑可卡因。（黃傑偉攝）

海關在5月20日於葵涌海關大樓驗貨場檢驗一個由厄瓜多爾抵港的貨櫃，並在一個飛機引擎內檢獲約217公斤懷疑可卡因，估計市值約2.46億港元，亦是海關自2012年以來破獲最大宗的海路販運可卡因案件，亦是海關首次偵破利用飛機引擎販運毒品的案件。

海關港口及海域科總指揮官李德信表示，港口及海域科人員透過風險管理及資料分析，經內部進一步清關手續，選擇一個來自厄瓜多爾、報稱運載一件飛機引擎的貨櫃，據以往經驗從厄瓜多爾進口飛機引擎稍為罕見，而南美洲是毒品主要來源地，經初步檢視收貨人的文件，但相關文件與報關的程序有出入，加深對貨櫃的可疑，於是派員到貨櫃再進一步檢查。

飛行服務隊的工程人員經過檢查後，發現引擎內的燃燒室與正常引擎有分別。（黃傑偉攝）

海關人員在5月19日於葵涌海關大樓檢驗涉事貨櫃時，先以X光機檢視出貨櫃內藏一個機器，但影像有少許異樣，與一般影像有分別，於是決定打開貨櫃發現一部舊式飛機引擎，由於引擎的結構複雜，於是尋求飛行服務隊協助，工程人員經過檢查後發現引擎內的燃燒室與正常引擎有分別，於是鑽開引擎表面配以內窺鏡探測，找出引擎內的暗格藏有毒品，經過毒品快速測試，證實為懷疑可卡因。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

最高瀏覽

【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
16:29 2020/05/22
【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
【著數情報】八達通宣佈將逐步終止日日賞計劃　日日賞錢需在指定日期前兌換
10:51 2020/05/25
【著數情報】八達通宣佈將逐步終止日日賞計劃　日日賞錢需在指定日期前兌換
【桃花不斷】馮盈盈被揭上億元遊艇跟何猷亨蜜運　FYY剖白跟賭王公子關係
10:13 2020/05/25
【桃花不斷】馮盈盈被揭上億元遊艇跟何猷亨蜜運　FYY剖白跟賭王公子關係