海關首破利用飛機引擎販運毒品案　涉市值逾2億元可卡因

▲ 海關在一個由厄瓜多爾抵港的貨櫃內飛機引擎內檢獲約217公斤懷疑可卡因。（黃傑偉攝）

海關在5月20日於葵涌海關大樓驗貨場檢驗一個由厄瓜多爾抵港的貨櫃，並在一個飛機引擎內檢獲約217公斤懷疑可卡因，估計市值約2.46億港元，亦是海關自2012年以來破獲最大宗的海路販運可卡因案件，亦是海關首次偵破利用飛機引擎販運毒品的案件。

海關港口及海域科總指揮官李德信表示，港口及海域科人員透過風險管理及資料分析，經內部進一步清關手續，選擇一個來自厄瓜多爾、報稱運載一件飛機引擎的貨櫃，據以往經驗從厄瓜多爾進口飛機引擎稍為罕見，而南美洲是毒品主要來源地，經初步檢視收貨人的文件，但相關文件與報關的程序有出入，加深對貨櫃的可疑，於是派員到貨櫃再進一步檢查。

▲ 飛行服務隊的工程人員經過檢查後，發現引擎內的燃燒室與正常引擎有分別。（黃傑偉攝）

海關人員在5月19日於葵涌海關大樓檢驗涉事貨櫃時，先以X光機檢視出貨櫃內藏一個機器，但影像有少許異樣，與一般影像有分別，於是決定打開貨櫃發現一部舊式飛機引擎，由於引擎的結構複雜，於是尋求飛行服務隊協助，工程人員經過檢查後發現引擎內的燃燒室與正常引擎有分別，於是鑽開引擎表面配以內窺鏡探測，找出引擎內的暗格藏有毒品，經過毒品快速測試，證實為懷疑可卡因。

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記者：陳子謙