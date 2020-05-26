【減肥恩物】椰菜高纖低卡是減肥聖品　白椰菜+紫椰菜+皺葉椰菜營養比拼

▲ 椰菜營養豐富，不但熱量低，並富含膳食纖維、維生素及礦物質，亦能滿足飽腹感，因此被視為減肥恩物。

一到夏天，又是女士減肥瘦身的時機，除了日前天后鄭秀文推薦的紫薯外，椰菜也是減肥食物之選。椰菜營養豐富，熱量低，更可搭配不同烹調方法食用。不提不知，不同品種的椰菜除了營養價值有分別，食用功效也有差異。「營養生」（Negimen）就為大家講解了白椰菜、紫椰菜和皺葉椰菜的差別。

營養成分

椰菜營養成分豐富，不但熱量低，並富含膳食纖維、維生素及礦物質，亦能滿足飽腹感，因此被視為減肥恩物。

它的脂溶性維生素K在吸收維生素D和鈣方面，更起著關鍵作用。

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營養價值

以下是「營養生」所列出的白椰菜、紫椰菜及皺葉椰菜營養價值：

▲ 「營養生」列出白椰菜、紫椰菜及皺葉椰菜的營養價值。

有助消化減少炎症

各款椰菜有不同功效，其中白椰菜有助健腦、補腎；紫椰菜可減低身體發炎；皺葉椰菜則可以保持皮膚完整性。

對於胃相較弱的人士，椰菜更可作為天然胃腸道藥物和天然腸胃止痛藥，還可幫助消化，減少慢性炎症和降低膽固醇水平。

但有一點要特別留意的是，由於椰菜纖維比較粗糙，烹熟後的椰菜更容易被身體消化及吸收。因此，甲狀腺機能較低、瘙癢性皮膚病、脾胃虛弱或胃腸道潰瘍的人士，應避免進食椰菜。

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責任編輯：陳昊淋