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【Alipay情報】AlipayHK與龍運巴士合作　直接用易乘碼繳付車資

精明消費 11:30 2020/05/26

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

1. AlipayHK易乘碼首次登陸巴士，已覆蓋全線超過250部龍運巴士。

AlipayHK智慧出行項目有新進展，AlipayHK宣布正式支持全線龍運巴士服務，未來亦將有近1,500部專線小巴可以用易乘碼（EasyGO）繳付車資；跨境旅遊方面，AlipayHK正式接入日本流動支付PayPay數十萬間加盟店，並於App增設內地預約call車及共享單車服務。

AlipayHK表示，龍運巴士早前與AlipayHK達成協議接入易乘碼，並早於多條巴士線試行。經過逾一個月的測試，即日起全線超過250部龍運巴士正式支持AlipayHK易乘碼付款。AlipayHK用戶即日起可使用易乘碼支付龍運巴士車資，掃一掃即可秒速完成交易。AlipayHK亦已與不同專線小巴營辦商達成合作，將陸續接入近1,500部綠色小巴，令易乘碼搭車惠及更多用戶。

日本旅遊方面，AlipayHK宣佈與日本流動支付方案PayPay合作接入其網絡，已覆蓋PayPay數十萬間加盟店，遍及全日本。用戶只要在日本看到AlipayHK或PayPay及支付寶標識即可使用AlipayHK消費。

至於內地跨境消費方面，預約Call車、共享單車服務亦已正式開通，用戶可於「跨境服務」之「內地」專區點擊「滴滴出行」即可預約內地的快車、專車、豪華車等，並於小程式內完成付款；而進入「哈囉出行」即可查閱附近共享單車情況，預先增值一定金額即可使用共享單車。

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