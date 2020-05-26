【移民外地】喬寶寶移民蘇格蘭過寫意生活　230萬元買5千呎複式獨立屋【多圖】

▲ 喬寶寶移民蘇格蘭過退休生活，5000呎複式獨立屋全曝光。

現年51歲的喬寶寶於今年3月離開香港，往蘇格蘭與早已移民當地的家人團聚。喬寶寶早在2012年為讓家人安居，已在當地買入一間五房兩廳的5000呎複式獨立屋，折實交易只需230萬港幣，到今該物業已升至300萬港幣。

喬寶寶在當地除經營印度餐館生意，還為兒子置業收租作投資，一家六口過著輕鬆寫意生活。喬寶寶接受TOPick專訪，帶大家參觀他在蘇格蘭附有迷你電影院及私人籃球場的大宅。

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▲ 喬寶寶的媽媽會在他和妹妹的家兩邊輪流住。（受訪者提供）

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喬寶寶蘇格蘭過退休生活

在香港土生土長的喬寶寶，去年結束與TVB長達13年的賓主關係，又經歷通波仔手術的生死關頭，讓他萌生去意。其家人於2012年移民往蘇格蘭定居，多年來兩邊走的喬寶寶決定往當地長住，與家人團聚：「現在每日起身都做運動、幫太太做家務，始終之前分隔兩地，現在要履行做伴侶的責任。」

喬寶寶往蘇格蘭後過著退休生活，而且比在香港健康得多：「以為過去會肥，怎料反而更瘦了，因為每日都有運動。」

他每日早上7時半起床，太太負責煮早餐，喬寶寶則打理花園：「有時差關係我會追看香港新聞，又跟朋友視訊聊天，之後就準備吃午飯。每天午飯後都會跟太太到湖邊散步一至兩個圈，這樣就一至兩小時過去，回家又繼續幫忙做家務，太太洗衫我晾衫。」

▲ 喬寶寶每日起床會先打理花園的植物。（受訪者提供）

▲ 喬嫂嫂在廚房埋頭煮飯的背影。（受訪者提供）

▲ 喜歡聚天倫的喬寶寶與幼子、長子和新抱同住。（受訪者提供）

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230萬買複式獨立屋

早於2012年，喬寶寶太太與兒子移民當地時，他便為家人置業：「當時是樓花，加上以現金付款有折扣，折實只需230萬港幣。」

5000呎連花園的複式獨立屋，至今已升值約70萬至300多萬港元，8年升幅約3成。喬寶寶指因當地不論租住還是買賣，都有物業價格管制，以抑止物業炒賣風氣，並笑謂：「這邊地方太大，炒唔起。」

▲ 客廳設有約60吋大電視。（受訪者提供）

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經紀代為處理收租

當地的樓價升幅隨著每年的通漲大概升3至5%，喬寶寶除一家人自住的5000呎大宅外，他還為長子買了兩個單位收租投資：「50萬港幣買入的單位，每月可收回約5000港幣租金，回報率不錯。」

提到英國政府有不少措施保護租客，問喬寶寶有否於放租上遇到問題時，他表示：「我們都交由經紀去處理，主要是按物業面積去計算，每月約付500元港幣，他會幫我們處理好所有問題。」

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▲ 花園設有籃球架。（受訪者提供）

▲ 隨時可以在花園舉行燒烤派對。（受訪者提供）

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喬寶寶的5000呎大宅樓高兩層，擁有兩廳五房，四個廁所其中三個是套廁。

門外的草地則剷平作車位之用：「許多洋人喜歡保留草地，車就會隨處泊，因為這邊沒有人會抄牌。」另外大宅亦附有超大花園，喬寶寶架設籃球架，平日會與兒子打波耍樂，花園又設有燒烤爐和長檯，隨時可以開燒烤派對。

▲ 平日用來招待客人的迷你電影院。（受訪者提供）

▲ 健身器材一應俱全。（受訪者提供）

在花園旁的玻璃平房，則是他們家的私人電影院，同時亦設有健身器材：「阿仔招呼朋友會在這裡，就算開Party玩夜了也不怕嘈吵。」

喬寶寶又指寓所四周的環境非常好，要去爬山或者看海都很近：「不過超市不算多，從家裡開車大約5至10分鐘。」其實跟許多香港郊區的距離差不多。

▲ 略大的主人房。（受訪者提供）

▲ 全屋有四個廁所，絕對不怕不夠用。（受訪者提供）

此外，他又提到蘇格蘭水質優良：「全球Top10的水質，可以不用過濾直接飲用，全球有80%的威士忌都來自蘇格蘭。平時都會偷偷飲，在家裡太太會看到，她很健康，雖然會煮肉給我們吃，但她很虔誠只吃素。」

喬寶寶笑言只能等到周末到餐廳幫手時才能背著太太飲威士忌。

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▲ 大宅門外至少能停泊四部座駕。（受訪者提供）

喬寶寶餐館生意升

當年喬寶寶在蘇格蘭置業，同時頂下位於工廠區的餐館做印度菜，當時一簽就簽了30年租約：「我跟妹妹和妹夫夾份，妹夫曾於五星級酒店任職大廚多年，我出錢他出力。」

而且餐館生意未有因為新冠肺炎影響，收入不止沒下跌反升兩至三倍：「因疫情關係當地好多零售、堂食餐廳都頂不住，我們餐館主力做外賣所以生意反升，本來兩部送外賣的車，現在五部都不夠用。」

▲ 在超市裡罕有地見到戴上口罩的市民。（受訪者提供）

提到英國的確診數字仍舊高企，喬寶寶指當地市民防疫意識仍然不足，街上至少90%的人都沒有戴口罩：「他們流行保持距離與人交談當防疫，我們出門戴口罩反而遭受奇異目光，街上見到戴口罩的大多是亞洲人。」

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記者：陳心怡