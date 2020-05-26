【賭王離世】何鴻燊跟四太梁安琪一舞訂情　由月薪700元跳舞老師成政商女強人

▲ 四太梁安琪與賭王何鴻燊一舞定情。

98歲賭王何鴻燊離世！賭王何鴻燊一生有四段公開情史，人所共知有四位太太，其中，賭王與四太梁安琪因跳舞而定情，事業愛情兩得意的梁安琪是女強人代表，業務廣泛之餘更為現任立法會議員。

出生於廣州的四太原名為禤偉玲，自13歲開始學習芭蕾舞，為廣州中央委員會文化傳播委員會的舞蹈演員，靠跳舞及表演餬口。

▲ 四太梁安琪為賭王誕下兩子兩女。

1982年，她隻身移居澳門並改名為梁安琪，當時以教跳舞為生的她月薪約700元，更曾打四份工維持生計，生活得不容易。

1986年，梁安琪於機緣巧合下認識了賭王兄長何鴻展，在他及其妻丁毓珠的安排下與與賭王一舞定情，之後獲賭王安排到賭場從事帳房工作，直到1989年正式與賭王同居，一步步確認四太身份。

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▲ 四房經常到醫院探望賭王。

起初，賭王以稱梁安琪為Angela，以紅顏知己身份介紹對方，直到1998年出席梁安琪兄長的婚禮時自稱為三水姑爺，間接承認了四太身份。

梁安琪為賭王誕下長女何超盈、長子何猷亨、次子何猷君和幼女何超欣，賭王曾明言：「我子女的媽媽都是何太。」正式確立四太的身份。

▲ （左起）何超欣、何超盈、何猷君和何猷亨。

傳賭王第六子為四太所生

坊間一直有傳賭王的第6名兒子名為何猷佳，而四太正是其母親，惟四房長女何超盈於2015年已澄清並無此人，指四太只有四名子女，而一直誤傳的何猷佳照片則為三房獨子何猷啟的童年照。

四太除了是舞林高手外，也為商界及政界強人，四太的生意業務廣泛，包括賭業、飲食業、出版業等，業務遍佈香港、澳門及內地。2005年，四太以「澳門發展聯盟」的名義參加第三屆澳門立法會直選，以近一萬二千票順利當選，並為第三至六屆（現任）立法會議員。

▲ 四太梁安琪是女強人代表。

四太先後出任過多項公職，包括門文化產業委員會委員、行政長官選舉委員會委員、基金會信託委員會委員及旅遊發展委員會委員等，身兼多職的她從不擔心與旗下澳博的職務有利益衝突，且表示會效法賭王幫助弱勢社群。

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