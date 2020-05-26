【賭王離世】陳婉珍由看護獲元配推薦為三房太太　婚後持家有道深得何鴻燊歡心

▲ 賭王何鴻燊三太陳婉珍曾為元配黎婉華看護。

賭王何鴻燊今日過身，享年98歲。賭王何鴻燊一生充滿傳奇，最令人好奇便說賭王何鴻燊的四房妻子，生性浪漫的賭王何鴻燊經常對外公開：「每一位太太都寵愛」，當中三太陳婉珍更是元配黎婉華的私人看護，由於風格低調，深得賭王何鴻燊歡心。

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元配黎婉華私人看護

澳門出生的陳婉珍，在澳門粵華中學女子部畢業後修讀護理，其後成為仁伯爵醫院護士。77年，被賭王安排作元配黎婉華的私人看護。

73年，正室黎婉華在葡萄牙遇上車禍後行動不便，造成二房專寵局面。81年，長子猷光和媳婦在葡萄牙因交通意外身亡後，賭王膝下兒子只有二房藍瓊纓所生猷龍，為了繁衍家族香燈，黎婉華建議賭王再納妾，並推薦身邊的看護陳婉珍。

▲ 賭王何鴻燊與陳婉珍育有一子兩女。（取自何超蓮IG）

85年陳婉珍成為賭王三房太太，89年，陳婉珍誕下長女何超雲，91年再誕下龍鳳胎何超蓮和何猷啟。

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性格低調持家有道

陳婉珍貴為賭王三太，對於三名子女的教育卻不怠慢，凡事親力親為。每天6點起床送孩子上學，更會親自督促子女課業。幼子何猷啟畢業於美國本特利大學會計及財經學士，二女何超蓮更以一級榮譽成績畢業於英國倫敦大學皇家賀洛唯學院經濟學學士，學業成績超然。

▲ 賭王何鴻燊與陳婉珍出席活動。（經濟日報照片）

賭王曾公開稱讚陳婉珍：「她真是『唔話得』，從早看仔女看到晚。」，在孩子還需要照顧的階段，陳婉珍行事相當低調，因此在九十年代，賭王三太的身份只聞其聲，直到00年，陳婉珍才以香港體育舞蹈聯盟名譽會長身份正式曝光。

後來陳婉珍更以三太身份多次陪伴賭王出席公開場合，在賭王的支持下，陳婉珍活躍於善事活動，06年曾為東華三院總理。

▲ 何超雲、何超蓮和何猷啟為媽媽陳婉珍慶祝母親節。（取自何超蓮IG）

19年賭王多次進出醫院，陳婉珍在情人節前夕探望賭王時，被記者問到：「有沒有說情人節快樂？有沒有親賭王？」，陳婉珍含羞的回答：「都老夫老妻了！」，其後陳婉珍與賭王親吻照曝光，可見老夫老妻仍相當恩愛。

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