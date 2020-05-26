衞生署今年首季接獲129宗愛滋病新增個案　涉105男24女

▲ 衞生署衞生防護中心於今年第一季接獲129宗感染愛滋病病毒的新增個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心於2020年第一季接獲129宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）的新增個案，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑。

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衞生防護中心顧問醫生（特別預防計劃）陳志偉表示，自1984年以來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至10,409宗，並提醒市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的機會。



陳志偉指出，愛滋病是由愛滋病病毒所引致。如沒有接受治療，約半數的愛滋病病毒感染者會於10年內發病為愛滋病患者。相反，若及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，能預防愛滋病及由病毒引致的併發症，亦可大大改善患者的生活質素及延長生命。

他提醒，曾進行不安全性行為的人應及早接受愛滋病病毒抗體測試，可致電衞生署愛滋熱線（2780 2211），預約接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試，而感染者需盡早接受愛滋病專科治理服務。

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衞生署公布，首季的接獲的129宗愛滋病病毒感染新增個案，涉及105名男性及24名女性。其中，57人透過同性或雙性性接觸受感染，34人透過異性性接觸受感染，而餘下38宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。



新增個案的3個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所（69宗）；衞生署社會衞生科診所（19宗）；以及私家醫院、診所及化驗所（15宗）。另外，有87名感染者（67%）已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。



此外，季內錄得22宗愛滋病新增個案呈報，其中12宗（55%）透過同性或雙性性接觸受感染，而8宗（36%）透過異性性接觸受感染，而餘下2宗個案（9%）的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2 140宗。

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責任編輯：郭詩詩