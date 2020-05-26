【以死相逼】10歲女埋怨父母偏心危坐窗邊　媽媽哭崩跪求原諒：我以後會改

▲ 內地一名10歲女因埋怨父母偏心，危坐窗邊欲跳樓輕生，媽媽哭崩下跪哭求原諒。

兄弟姐妹之間總會有些爭寵，不是為了玩具，就是為了得到父母歡心，稍稍不公平，孩子很容易會鬧脾氣。內地有一名10歲妹妹與姐姐吵架，埋怨父母偏心，心灰意冷欲跳樓輕生，危坐在狹窄的窗台旁邊，媽媽嚇得立刻下跪，不斷哭求原諒，並稱「我會改的」。

綜合內地媒體報道，日前內地江西一名10歲妹妹坐在8樓的窗台邊，雙腳懸空，事緣她與姐姐吵架後，決定跳樓，企圖結束生命。從影片可見，媽媽跪在地上大聲痛哭，聲嘶力竭地乞求女兒原諒，

我會改的，現在媽媽已經改了好多了，你也知道媽媽平時聲音就是大一點，其實脾氣沒甚麼的。哪天有好東西我不是寵著你的？姐姐有的你都會有。

當時，妹妹的注意力全部集中在媽媽身上，消防員趁著她沒有防備的時候快速將她抱著，安全地將她救下，結束一場驚魂記。

網民：以後可能事事以死相逼

影片一度在社交媒體瘋傳，引起網民熱議，有人心疼10歲妹妹，「家庭教育應該有問題，可能平日家裡人慣著姐姐呢」及「這個孩子得對人生多麼失望，對父母多麼失望，才能用這麼極端的方式引起母親注意」。

不過，也有網民認為妹妹嬌生慣養，「偏心就要跳樓，看來是平常被寵慣」、「我只心疼這個母親，不知道以後會被跳樓威脅多少次」，更有人認為現今孩子的抗壓能力比較低，事事都以死相逼。

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責任編輯：王俊賢