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【食用安全】女子鹽水浸洗士多啤梨30分鐘　驚見鑽出生猛蠕動小白蟲

食用安全 12:02 2020/05/26

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

女子鹽水浸洗士多啤梨30分鐘，驚見鑽出生猛蠕動小白蟲。

不少民眾喜歡進食士多啤梨，美國一名女子近日用鹽水浸洗士多啤梨30分鐘，驚見士多啤梨表面鑽出生猛蠕動小白蟲，大批網民直呼嘔心，以後不敢再吃士多啤梨。

美國女子托雷斯（Krista Torres）近日在網上分享短片，只見她將士多啤梨浸入鹽水清洗約30分鐘後，赫然發現有米粒般大的白色小蟲在生猛蠕動，並從士多啤梨表面細孔鑽出來。該名女子直言：

我覺得很嘔心！無法忘記那粒士多啤梨，這不是一場夢！

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網民直呼嘔心 以後不敢食士多啤梨

短片曝光後引起網民熱議，大批網民直呼嘔心；有網民甚至稱，以後，有人甚至稱以後都不敢再吃士多啤梨；有網民則稱不害怕，「就當吸收了更多的蛋白質」。

而另一名女子 Lauren McKenzie Gambrell 亦有類以經驗，她曾以白醋、清水及鹽來浸洗士多啤梨，並拍下殘留物放上網，她稱：

在我差不多25年的人生中，原來士多啤梨經清洗後，當中有大量小蟲與污垢。

美國農業組織Cloud Mountain Farm Center曾指出，白色小蟲大多是斑點翼果蠅的幼蟲，這種果蠅常在成熟的莓果上產卵；美國康乃爾大學有昆蟲學家曾稱，這些小蟲對人類無害，一旦食到肚子裡也不會致病。

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美國環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）早前公佈本年度最多及最少農藥殘留蔬果名單，其中最骯髒是連續5年蟬聯榜首的士多啤梨，被驗出含多達23種農藥。

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果欄專家教正確清洗士多啤梨

本港果欄游炎記負責人琪琪早前接受TOPick訪問時表示，士多啤梨或多或少都有農藥，但不建議用專洗生果的肥皂清潔和用水浸泡，也不要預先清洗，以免士多啤梨浸爛和影響口感。她建議，大家吃士多啤梨前才用流水式清水沖洗，減少表面殘留農藥，也能保持味道和口感。

點擊睇片：

責任編輯：羅嘉欣

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