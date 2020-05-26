  • 29°C
香港時間 : 2020526日 (二) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情減壓】中環大館重開　兩大免費當代美術館展覽重點登場

休閒 12:03 2020/05/26

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

中環大館因疫情關閉了好一段時間，現在終於重開。（資料圖片）

中環大館因為疫情關係已經關閉了好一段時間，現在終於重開了，同時大館亦會舉行兩個全新夏季展覽以及歷史文物展，大家除了離島之外，又多一個周末放風的好去處了。

大館重開後，會推出全新的免費夏季節目，包括兩個全新的大館當代美術館展覽，分別是日本大阪國立國際美術館與新加坡美術館聯手呈獻的「言語不通」，以及「承受著自身的姿態」。

展覽「言語不通」。（網頁圖片）

「言語不通」講述兩個人一起在小島上執行簡單任務，卻絲毫聽不懂對方的話，最終因為透過互相了解而成功達到目的。

展覽「承受著自身的姿態」。（網頁圖片）

「承受著自身的姿態」 發生於大館的歷史建築F獄，展覽圍繞著限制和束縛的意義，除了雕塑和故事外，還有歌曲和一條逃生路線。

大館亦從青少年和成人的精神健康出發，帶來糅合舞蹈、戲劇、音樂等元素的「動戲‧童迷香港藝術計劃」。同時，歷史文物展覽「望左望右：歷史標牌」，則透過前中區警署建築群所用的各式標牌，體驗大館前身的獨特歷史。

歷史文物展覽「望左望右：歷史標牌」。（網頁圖片）

除了多個展覽外，在大館戶外空間，各類活動都將會重新開放舉辦，包括逢周一上演的「午間表演」、「周六階聲作樂」、「周日石階影院」等等。不過，導賞團和體驗活動將暫停至6月30日。

大館

地址：中環荷李活道24號

開放時間：10am-11pm

記者：陳日言

相關文章

【疫情減壓】荷蘭國家博物館鎮館之寶　上網睇林布蘭《夜巡》448億像素高清版本【內附連結】
今日 11:00
【疫情減壓】荷蘭國家博物館鎮館之寶　上網睇林布蘭《夜巡》448億像素高清版本【內附連結】
墨爾本NGV推全球最大KAWS虛擬實境展覽　必賞周杰倫巨型藏品
13:06 2020/04/03
墨爾本NGV推全球最大KAWS虛擬實境展覽　必賞周杰倫巨型藏品
【留家睇騷】墨爾本NGV免費開放VR線上展覽　盡覽200件街頭藝術大師作品
13:36 2020/04/08
【留家睇騷】墨爾本NGV免費開放VR線上展覽　盡覽200件街頭藝術大師作品
大館 展覽 香港藝術館 藝術館 表演藝術 藝術類別 文娛藝術

最高瀏覽

【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
16:29 2020/05/22
【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
【著數情報】八達通宣佈將逐步終止日日賞計劃　日日賞錢需在指定日期前兌換
10:51 2020/05/25
【著數情報】八達通宣佈將逐步終止日日賞計劃　日日賞錢需在指定日期前兌換
【桃花不斷】馮盈盈被揭上億元遊艇跟何猷亨蜜運　FYY剖白跟賭王公子關係
10:13 2020/05/25
【桃花不斷】馮盈盈被揭上億元遊艇跟何猷亨蜜運　FYY剖白跟賭王公子關係