【疫情減壓】中環大館重開　兩大免費當代美術館展覽重點登場

▲ 中環大館因疫情關閉了好一段時間，現在終於重開。（資料圖片）

中環大館因為疫情關係已經關閉了好一段時間，現在終於重開了，同時大館亦會舉行兩個全新夏季展覽以及歷史文物展，大家除了離島之外，又多一個周末放風的好去處了。

大館重開後，會推出全新的免費夏季節目，包括兩個全新的大館當代美術館展覽，分別是日本大阪國立國際美術館與新加坡美術館聯手呈獻的「言語不通」，以及「承受著自身的姿態」。

▲ 展覽「言語不通」。（網頁圖片）

「言語不通」講述兩個人一起在小島上執行簡單任務，卻絲毫聽不懂對方的話，最終因為透過互相了解而成功達到目的。

▲ 展覽「承受著自身的姿態」。（網頁圖片）

「承受著自身的姿態」 發生於大館的歷史建築F獄，展覽圍繞著限制和束縛的意義，除了雕塑和故事外，還有歌曲和一條逃生路線。

大館亦從青少年和成人的精神健康出發，帶來糅合舞蹈、戲劇、音樂等元素的「動戲‧童迷香港藝術計劃」。同時，歷史文物展覽「望左望右：歷史標牌」，則透過前中區警署建築群所用的各式標牌，體驗大館前身的獨特歷史。

▲ 歷史文物展覽「望左望右：歷史標牌」。（網頁圖片）

除了多個展覽外，在大館戶外空間，各類活動都將會重新開放舉辦，包括逢周一上演的「午間表演」、「周六階聲作樂」、「周日石階影院」等等。不過，導賞團和體驗活動將暫停至6月30日。

大館

地址：中環荷李活道24號

開放時間：10am-11pm

記者：陳日言