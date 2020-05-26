【自助餐優惠】九龍東皇冠假日酒店自助餐6月限時優惠　網上預訂享6折每個用餐時段限100位【內附連結】

▲ 九龍東皇冠假日酒店自助餐6月回歸，網上預訂可享6折優惠，歎盡各式龍蝦製成的美味菜式。(酒店提供)

香港九龍東皇冠假日酒店慶祝自助午餐及自助晚餐於6月1日正式回歸，推出6折自助餐，即日起至6月10日前，於網上商店預付購買6月1日至11日尚廚自助午餐或自助晚餐券，即可享6折優惠。另以原價計算之加一服務費，每日每用餐時段名額100位，數量有限，並且不會接受電話預訂及現場追加優惠。

自助午餐以國際美食為主題，每日輪流供應過70款美食，海鮮選擇豐富，每日供應6款凍海鮮，包括波士頓龍蝦、北美洲黃道蟹、青口、黃金螺、白蜆及熟蝦，周六及日則有供應松葉蟹腳。

▲ 九龍東皇冠假日酒店自助餐6月回歸，網上預訂可享6折優惠，歎盡各式龍蝦製成的美味菜式。(酒店提供)

自助午餐 (6月1日至11日) 時間：12nn – 2:30pm 周一至五原價： 成人$298 長者$248 小童$198 折實連原價加一： 成人$208.6 長者$173.6 小童$138.6 周六及日原價： 成人$338 長者$288 小童$238 折實連原價加一： 成人$236.6 長者$201.6 小童$166.6

至於自助晚餐更豪，講明是「豪嘆龍蝦鮑魚」自助晚餐。除了有波士頓龍，鮑魚更是人見人愛，配上不同烹調手法，帶出不同鮑魚食法。先有鮑魚海鮮啫喱凍，八爪魚、鮮蝦，鮑魚配上魚子及啫喱凍，啖啖鮮味。

還有不要錯過鮑魚佛跳牆撈飯，經過長時間熬製出來的鮑汁，芬香撲鼻，再淋上白飯，原來好好食。由於數量有限，每人限取一份。另每位都可獲贈一客蟲草花螺頭燉雞湯，用料十足，滋補養顏，湯水清澈又清甜。

▲ 自助晚餐有不同鮑魚菜，中西口味俱備。(酒店提供)

自助晚餐 (6月1日至11日) 時間：6:30pm – 9:30pm 周一至五原價 成人$508 長者$408 小童$308 折實連原價加一 成人$355.6 長者$285.6 小童$215.6 周六及日原價 成人$548 長者$448 小童$348 折實連原價加一 成人$383.6 長者$313.6 小童$243.6 其他優惠： 1.「登陸」價 自助餐長者價，由現時65歲以上降至60歲以上，鼓勵銀齡老友記享受更多美食。 2.生日優惠 帶同3位或以上付費客人，於生日月份惠顧自助午餐或自助晚餐的客人可享獲贈生日甜品碟乙客，客人必須出示身份証明文件作實。

▲ 自助餐甚少得精緻甜品。(酒店提供)

尚廚 The Chef's Table

地址：將軍澳唐德街3號 香港九龍東皇冠假日酒店1樓(港鐵將軍澳站C出口)

訂座：https://bit.ly/TCTFlashSales

查詢：3983 0688

記者：趙景隆