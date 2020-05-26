【天王豪宅】太太花園野餐童話風豪宅曝光　郭富城為女兒打造私人兒童王國

▲ 郭富城與方媛誕下2名女兒後，事事以妻女為先，豪宅已變身為童話風兒童樂園。

54歲郭富城與方媛（Moka）結婚3年，誕下一對女兒Chantelle和Charlotte，分別2歲半和滿1歲。「天王爸爸」城城變身寵妻女兒奴，豪宅捨棄金碧輝煌，取田園風格，室外種滿花草樹木，更設有大型兒童彈床及私人攝影棚，為妻女打造兒童王國。

「城嫂」Moka繼「520」分享與城城出海玩水上電單車短片放閃後，日前在微博再晒自己在豪宅的日常點滴，令城城的豪宅部分位置曝光。

▲ 後花園種了不少樹木，綠草如茵。（方媛微博）

最吸晴是Moka邀請了兩位女性朋友到豪華後花園野餐，可見後花園綠草如茵，種了不少翠綠樹木，貼近大自然。眾人在草地上悉心佈置，放有黃色格仔大野餐墊，更放置了一些氣球、野餐籃及粉紅色餐具和餐盒，充滿少女風，打卡一流。

▲ 方媛與友人野餐嘆平民蛋撻。（方媛微博）

與友人野餐歎平民蛋撻

貴為天王嫂的Moka，野餐食物相當平民，與友人齊齊歎蛋撻、小食、生果及美酒，少吃多滋味。而餐具用品充滿少女風，以粉紅色為主調，當中見有法國廚具名牌Le Creuset壺。

▲ 方媛喜歡田園風，種植了不少花草。（方媛微博）

Moka亦熱愛種植花草，在花園種了不同品種的花，如玫瑰、葉子花、龍船花等，令豪宅充滿大自然氣息，更希望吸引蝴蝶飛來。

▲ 花草吸引了蝴蝶飛來。（方媛微博）

設兒童彈床及家庭影樓

室外的另一邊，城城與Moka更為女兒添置了大型兒童彈床，綠色的彈床以青蛙做主角。從彈床的視角亦可看到，彈床位於設有歐式圍欄的大露台，圍欄邊放滿一排排植物。

▲ 城城家中最新設置了家庭影樓。（方媛微博）

喜歡打卡的Moka，在家中更自製家庭影樓，揚言買了一盞非常厲害的大燈，影樓佈置亦充滿童真，放有多個粉紅色系氣球印有「Happy Birthday」和「Baby Girl」，還有一張黃色椅子，上面有隻小飛象公仔，整個佈置相信是為細女1歲生日做準備。

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責任編輯︰林綺玲