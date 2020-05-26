  • 29°C
香港時間 : 2020526日 (二) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港腳】落雨出街鞋濕腳濕好焗腳　皮膚科醫生：或令真菌滋生致香港腳

醫生診症室 16:58 2020/05/26

分享：

熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

落雨出街鞋濕腳濕或令真菌滋生致香港腳。

踏入夏季大雨連連，不少人都會變成「落湯雞」，鞋濕腳濕。然而任由濕鞋焗腳，有機會令真菌滋生造成「香港腳」，甚至細菌感染。

皮膚科專科醫生林旭強曾接受TOPick訪問時指，下雨天弄濕雙腳，容易令真菌滋生形成「香港腳」，因為真菌傾向在濕潤的環境中滋生，從而引致皮膚炎。另外腳汗多或經常做運動的人士，在夏天的潮濕天氣下亦容易有香港腳。

「香港腳」徵狀：

  • 痕癢
  • 脫皮
  • 紅疹
  • 水泡

林醫生指，這些徵狀有機會持續數天、數星期甚至數個月不等，因人而異。

另外，腳步皮膚也可因長期潮濕而導致腳臭、細菌感染，如紅腫、痛楚，甚至滲出膿液，較嚴重的感染可引發皮膚潰瘍或蜂窩組織炎。

故此，林醫生建議下雨後的濕腳，應要盡快把腳弄乾，更換一對乾爽的襪，並有以下建議：

  • 選透氣高的鞋襪

腳汗多或經常做運動的人士，建議選擇較透氣的鞋襪及經常更換襪子，保持雙腳乾爽。

  • 洗澡後抹乾腳趾罅

每天洗澡後，應徹底抹乾腳趾之間的縫隙，避免濕氣積聚。

  • 在泳池步行宜穿拖鞋

到公共浴室或泳池，步行時應盡量穿拖鞋，減少腳部皮膚直接接觸地上的真菌及細菌，降低感染風險。

  • 定期更換舊鞋襪

應定期更換鞋子，避免穿着太舊的鞋襪，因為或已成為真菌及細菌的溫床。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢

皮膚痕癢 皮膚病 香港腳 健康問題 暴雨 紅疹

最高瀏覽

【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
16:29 2020/05/22
【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
【影壇大哥】68歲洪金寶久休暴瘦現身　大哥大患糖尿病一度坐輪椅代步
今日 10:24
【影壇大哥】68歲洪金寶久休暴瘦現身　大哥大患糖尿病一度坐輪椅代步
【枉為人母】10歲兒書店公然性侵5歲女童脫內褲　媽媽拒道歉反稱︰她是自願
12:06 2020/05/25
【枉為人母】10歲兒書店公然性侵5歲女童脫內褲　媽媽拒道歉反稱︰她是自願