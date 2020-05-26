【香港腳】落雨出街鞋濕腳濕好焗腳　皮膚科醫生：或令真菌滋生致香港腳

▲ 落雨出街鞋濕腳濕或令真菌滋生致香港腳。

踏入夏季大雨連連，不少人都會變成「落湯雞」，鞋濕腳濕。然而任由濕鞋焗腳，有機會令真菌滋生造成「香港腳」，甚至細菌感染。

皮膚科專科醫生林旭強曾接受TOPick訪問時指，下雨天弄濕雙腳，容易令真菌滋生形成「香港腳」，因為真菌傾向在濕潤的環境中滋生，從而引致皮膚炎。另外腳汗多或經常做運動的人士，在夏天的潮濕天氣下亦容易有香港腳。

「香港腳」徵狀：

痕癢

脫皮

紅疹

水泡

林醫生指，這些徵狀有機會持續數天、數星期甚至數個月不等，因人而異。

另外，腳步皮膚也可因長期潮濕而導致腳臭、細菌感染，如紅腫、痛楚，甚至滲出膿液，較嚴重的感染可引發皮膚潰瘍或蜂窩組織炎。

故此，林醫生建議下雨後的濕腳，應要盡快把腳弄乾，更換一對乾爽的襪，並有以下建議：

選透氣高的鞋襪

腳汗多或經常做運動的人士，建議選擇較透氣的鞋襪及經常更換襪子，保持雙腳乾爽。

洗澡後抹乾腳趾罅

每天洗澡後，應徹底抹乾腳趾之間的縫隙，避免濕氣積聚。

在泳池步行宜穿拖鞋

到公共浴室或泳池，步行時應盡量穿拖鞋，減少腳部皮膚直接接觸地上的真菌及細菌，降低感染風險。

定期更換舊鞋襪

應定期更換鞋子，避免穿着太舊的鞋襪，因為或已成為真菌及細菌的溫床。

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責任編輯：王俊賢