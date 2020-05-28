【共田芭蕉扇】2020年共田風扇登場　夾腰超大風力版+可拆洗便攜小風扇

▲ 2020年共田芭蕉扇登場。

入夏後天氣愈來愈熱，高溫三十多度的天氣下愈來愈多人帶風扇外出。每年都熱賣的共田芭蕉扇又推出新型號，包括二合一掛腰掛頸式芭蕉扇，以及可拆洗的新暴風芭蕉扇。

每年共田芭蕉扇都會推出新型號，位於深水埗福仁商場、有售賣共田芭蕉扇多年的店舖Miniplaza店主羅先生精選今年最多人購買的共田芭蕉扇推介。

二合一掛腰掛頸式芭蕉扇

▲ 今年共田推出二合一掛腰掛頸式芭蕉扇「W920 」。店主表示不少行山友或經常外出工作人士都搶購。(相片來源：Miniplaza)

以往共田芭蕉扇大多都是夾式或手提式，最常用芭蕉扇的行山友未必感到方便。今年共田推出二合一掛腰掛頸式芭蕉扇「W920 」。店主表示不少行山友或經常外出工作人士都搶購。

▲ 芭蕉扇附有夾金屬扣及排頸繩方便使用。(相片來源：Miniplaza)

據產品說明顯示，二合一掛腰掛頸式芭蕉扇「W920 」電池內置不可更換，充滿電可使用6小時，可調節三檔風速。芭蕉扇附有夾金屬扣及排頸繩方便使用，連電約重333g。售價$159。

超大風、可拆洗新暴風芭蕉扇

至於最多人買、最常見的手提式小型芭蕉扇亦有新型號F95D，是以往同類型號的風力加強版。

▲ 新暴風芭蕉扇風力加強，而且可拆洗。（相片來源：Miniplaza）

新暴風芭蕉扇有5葉風扇，可輕易拆開方便清潔，8W四檔風力調節，Type-C插口充電2小時可使用2至24小時（視乎使用時選用的風力），電池容量增至4800mAh 。有黑、粉紅及Tiffany綠3種顏色。售價$79。

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責任編輯：王俊賢