【寵物是家人】張堅庭細仔領養被棄犬由怕狗變寵愛　13歲愛犬神經退化安樂死全家悲痛

▲ 13歲史納莎出現罕見及突發性的神經退化，主人張堅庭忍痛選擇安樂死讓愛犬安祥離世。

近年轉職為YouTuber的導演張堅庭與太太楊諾思育有3名子女，一家人喜歡狗，視愛犬如家人。張堅庭更曾在自己YouTube頻道帶同2犬拍片。近日，年老史納莎出現罕見及突發性的神經退化，張堅庭面對人生交叉點，忍痛選擇安樂死讓愛犬安祥離世，一家人尤其細仔淚別小狗，叫張導演憶起細仔與小狗相遇的經歷，人犬相互影響。

昨日（25日）張堅庭在facebook專頁「張堅庭頻道」發布傷痛的消息，其13歲愛犬史納莎Joey離世。張堅庭發布多則有關愛犬的帖文，當中有一張照片是細仔攬著愛犬道別，情景叫人心痛。

▲ 13年前，當年怕狗的7歲張堅庭細仔，不忍被棄小狗有機會面臨人道毀滅，同意領養小狗，自始改變了彼此。（圖片︰張堅庭facebook）

一隻老狗的逝去，一名青年的哀悼。13年前，我背著這名才七歲又怕狗的孩子領養牠，13年後，他們在認識的地方分手。

愛犬健康突然轉差

張堅庭表示小狗的情況很突然，3星期前做了仔細的全身檢查，一切安好更脱了20隻壞牙，活動胃口都好，醫生說13歲小狗這年紀（約等於人類的91歲）身體出奇的好，可是3天前，牠前手掌有點瘸行，一觸碰即苦叫，送往急症室，醫生說牠患有罕見及突發性的神經退化。

後肢也乏力，不斷鳴嚎，香港只有一個動物神經專科醫生，就算找得出原因，這年紀動手術也有危險，見牠如此痛苦，於是我們四人捧住他回到當年牠被收養的保護動物協會（編按︰愛護動物協會）去，讓牠安樂離開。

忍痛決定將小狗安樂死

張堅庭家人前來與小狗道別，期間愛犬情況轉壞，哀嚎不斷，叫他們感到心痛。他們看著安樂死的針注射在小狗身上，百般滋味在心頭。

小針藥打下去，才三秒就軟綿綿在我們手掌中躺下，走得安靜，但心中仍然掙扎，如非哀嚎不斷，我還想等一等，我對孩子說，將來上天家我也要有此尊嚴。

小兒由怕狗變寵愛

憶起愛犬13年前來到張家，改變了細仔。當時張堅庭女兒想養狗，可是細仔怕狗，要先到得他同意，爸爸便帶細仔到動物慈善機構，兒子當刻遇見被遺棄的史納莎Joey，由怕狗慢慢變成愛犬。

在狗屋他誓死不落地，我告訴他Joey是被棄養的小孤兒，若無人領養可能人道死亡，他見這才一歲不夠的小狗跟他一般可憐，答應了……那年他才七歲，所以兩個最小的就成為好兄弟。

愛犬離世到彩虹橋去。一家人午後用餐，細仔發現一抹陽光在紅雨天落在桌上，他回頭對家姐說：Joey 在跟我們在雲上打招呼。

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責任編輯︰王明芳