【非常母女】同睡一床齊整容母女超親密　5旬媽一個原因堅持為成年女兒沖涼

▲ 美國一對母女關係親密，不但同睡一床、一起整容，而且年屆5旬的媽媽至今仍為成年女兒沖涼。

父母對孩子的愛不可少，親子關係有賴用心經營。美國一對母女關係親密，不但同睡一床、一起整容，而且年屆5旬的媽媽至今仍為成年女兒沖涼，背後原來出於一個原因。

據《紐約郵報》報道，美國大熱真人騷《母親》（SMothered）跟隨著6對母女，了解她們之間的關係，近日節目推出第二輯。節目追訪的母女中，包括來自佛羅里達州的55歲媽媽Mary和20歲女兒Brittani。

媽媽︰女兒是我的生命

Mary和Brittani的母女關係非常親密，一起做所有事情，包括行街、購物、做整容手術，晚上更共睡一張床，而最令觀眾驚訝的是，媽媽直至現在仍與女兒共浴，為她沖涼及洗頭。

在裁縫店工作的Mary解釋，女兒小時候沖涼，經常因熱水而引起恐慌發作，因此自她幾歲大已每天為她沖涼，陪伴著她、安慰她，減低她的恐慌。她對女兒的愛大於一切︰

女兒是我一生的愛，是我的生命。

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不在乎別人看法批評

即使別人有感她們母女共浴很奇怪，但Mary表示並不在乎。她向傳媒透露，如果別人認為這很奇怪，大概是他們未遇過如此親密的關係。她認為生下女兒是對母親的一種祝福，又慨嘆︰

在這個時代，我很少看到親密的母女關係，所以我不在乎別人怎麼說。

女兒Brittani亦無視別人的批評，指自己跟媽媽就像朋友一樣，媽媽一直幫助她，支持她做的所有事。

媽媽是我的第一位朋友，我甚麼都可以告訴她。

Mary與女兒的親密關係，令她與同居男友Fred關係緊張，不過Mary認為男友必須接受，「他知道我愛他，但我更愛我的女兒。」

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責任編輯︰駱秀玲