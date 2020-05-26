張達明指糾正判詞做法不尋常 相信為挽公眾對司法機構信心
社會 12:32 2020/05/26
終審法院首席法官馬道立昨日（25日）就區域法院法官郭偉健於處理將軍澳「連儂牆」斬人案的判詞發聲明回應。港大法律學院首席講師張達明形容做法不尋常，相信為挽回司法機構不偏不倚的形象，無辦法中的辦法；又指郭偉健是一名好官，今次或受社會事件而影響情緒。
張達明出席電台節目時認為，郭偉健在案件的判詞中，提及不少情緒化的表達，包括個人對具爭議社會事件的判斷，與案件無關，反映判詞有問題。他形容，郭偉健是好官，今次事件可能在當時未能控制情緒，相信他已反省。
張達明稱，不擔心今次事件會令其他法官撰寫判詞時更保守，冀公眾不要對他有太負面的看法，事件亦可告一段落，但同意，法官即使匿名接受訪問，亦可能影響公眾對法官的印象。
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記者：陳曉瑩