張達明指糾正判詞做法不尋常　相信為挽公眾對司法機構信心

▲ 張達明認為，終審法院首席法官馬道立糾正區域法院法官郭偉健在一宗斬人案的判辭，是不尋常做法。（經濟日報資料圖片）

終審法院首席法官馬道立昨日（25日）就區域法院法官郭偉健於處理將軍澳「連儂牆」斬人案的判詞發聲明回應。港大法律學院首席講師張達明形容做法不尋常，相信為挽回司法機構不偏不倚的形象，無辦法中的辦法；又指郭偉健是一名好官，今次或受社會事件而影響情緒。

張達明出席電台節目時認為，郭偉健在案件的判詞中，提及不少情緒化的表達，包括個人對具爭議社會事件的判斷，與案件無關，反映判詞有問題。他形容，郭偉健是好官，今次事件可能在當時未能控制情緒，相信他已反省。

張達明稱，不擔心今次事件會令其他法官撰寫判詞時更保守，冀公眾不要對他有太負面的看法，事件亦可告一段落，但同意，法官即使匿名接受訪問，亦可能影響公眾對法官的印象。

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記者：陳曉瑩