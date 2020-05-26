Marvel片復仇者聯盟+鐵甲奇俠3再現大銀幕　 5月28日至6月10日限定兩周重映

▲ Marvel Studios宣布《復仇者聯盟》及《鐵甲奇俠3》將於戲院重映，限定兩周。

新冠肺炎疫情放緩，戲院重開後，各電影公司紛紛推出經典名片、賣座大製作吸納影迷重入戲院。繼華納電影將於6月重推基斯杜化路蘭經典作「夜神三部曲」在各大戲院上映，以及兩部蜘蛛俠電影也重上大銀幕後，Marvel Studios剛宣佈旗下2012年的《復仇者聯盟》（Avengers）以及2013年的《鐵甲奇俠3》（Ironman 3）將於5月28日至6月10日在本港共32間戲院重映兩周。

▲ 重映日期為5月28日至6月10日。（電影公司提供）

《復仇者聯盟》是Marvel Studios旗下首部超級英雄大集合的電影。羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的鐵甲奇俠、基斯伊雲斯（Chris Evans）的美國隊長、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）的雷神，還有謝洛美維納（Jeremy Renner）的鷹眼, 還有施嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）的黑寡婦以及馬克雷法路（Mark Ruffalo），這班元祖復仇者，他們在神盾局指揮官Nick Fury（森姆積遜飾演）領導下，對抗湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）的洛基所代表的邪惡力量，捍衛地球。

▲ 《鐵甲奇俠3》是羅拔唐尼主演的《鐵甲奇俠》系列電影最終回。（網上圖片）

《鐵甲奇俠3》則是羅拔唐尼化身Tony Stark的《鐵甲奇俠》系列最後一部，戲中鐵甲奇俠的升級裝備，以及Tony對Pepper的愛，依然為人津津樂道。

至於今年Marvel Studios重頭電影《黑寡婦》（Black Widow）因疫情關係押後上映，最新映期仍未公布。

重映時期：5月28日-6月10日

片長：《復仇者聯盟》143分鐘、《鐵甲奇俠3》131分鐘