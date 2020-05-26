【瘦身秘笈】前韓國女團成員Dara出道11年維持88磅　 童顏女神揭5招力保不致胖之謎

▲ 前韓國人氣女團2NE1成員Dara並非天生瘦，只是通過飲食及運動控制體重。

夏天一到，女生個個都嚷著要減肥。但有些女生就得天獨厚，長期可保持纖瘦身形，就像前韓國人氣女團2NE1成員 Dara，有著條長的美腿及螞蟻腰，出道以來，連續11年保持88磅的體重，令人羨慕， 原來Dara有一套不肥方法，女生們要記住了！

一直以來，韓國女團的經理人對藝人的體重都有嚴格要求，不時要藝人減肥修身，保持完美體形，但原來Dara卻曾被經理人要求增肥，前2NE1隊長CL更曾向傳媒透露，因Dara身形太瘦，其他成員站在她旁邊都很有壓力，要積極減肥。

▲ Dara長年保持88磅，身形很fit。(ig圖片)

其實Dara並非是天生瘦的類型，不過她的飲食及運動習慣，的確令擁有162cm高度的她，11年來都能保持88磅的至fit身形，原來靠以下4個達至不會肥胖的方法。

1. 獨門斷食法

Dara進食的習慣，便是不餓不食，即是若不感覺肚餓便不會進食。Dara實行的斷食法，稱為「間歇性斷食法」，即在一段時間內完全禁食，或在特定時間用餐，而Dara選擇的就是12小時斷食、12小時進食；不過，為了防止脫水的風險，斷食中可以根據自身的情況，在過程中喝水、咖啡、或茶等等。

這種斷食法的原理是，當一個人在12小時沒有進食，身體的葡萄糖供給用盡，便會開始燃燒體內貯存的脂肪，以達到減肥的效果。但是，這方法因人而異，未必個個都可以做得到，必須因應各人的身體情況，經專業人士指導。

2. 晚餐分量減少

Dara不主張節食減肥，一日三餐都會定時食，但晚餐的分量會較少，還會減食油炸及含糖類的飲品，因會容易致肥。

▲ Dara不會刻意節食減肥，但堅持不餓不食，肚餓才會食。(ig圖片)

3. 飲充足的水份

Dara很喜歡飲水，每天起床第一件事必會先飲一杯溫水，因她認為一整晚睡眠，嘴巴很容易乾燥，喝水能夠能滋潤喉嚨，感覺舒服。而且她一定選溫水，更會慢慢飲讓身體逐步吸收，幫助蠕動腸胃有助消化外，更可讓肌膚更水潤透亮。

另外，Dara亦堅持睡前3小時不會喝水，因為容易令身體水腫。

4. 定期浸浴

如果不用工作的話，Dara每晚都盡量會浸浴，因有助加速新陳代謝，把體內毒素排出，皮膚更白滑之餘，又可改善水腫情況。

▲ Dara每天起床必飲一杯暖水，她認為水份充浞皮膚才會靚。(ig圖片)

5. 一星期到3次健身室

Dara認為要瘦得靚，必須要配合運動。她一周最少上3次健身室，主攻核心訓練的運動，如抬腿、仰臥起坐等，針對腹部鍛錬，練出腹肌和馬甲線，令身形更佳。

記者：招美寶