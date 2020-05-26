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【個個讚你乖】城城激罕爆肌泳褲MV再瘋傳　郭富城親解24年身形不變秘密【多圖】

娛樂 13:04 2020/05/26

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

郭富城《個個讚你乖》MV再度瘋傳。

郭富城兩周前舉行《鼓舞‧動起來》網上音樂會大獲好評，餘溫不絕，不少樂迷重溫郭富城歷年經典金曲，除發現出道之初城城靚仔樣更勝韓星，另外，城城在96年拍攝音樂特輯推出的《個個讚你乖》MV，更激罕穿三角泳褲，被網民力讚爆肌身型保持至今。

城城在《個個讚你乖》激罕騷泳著。（影片截圖）

城城曾有不少經典快歌，當中在1994年推出《個個讚你乖》曲風和歌詞生動鬼馬，後來城城在96年拍攝音樂特輯《昆士蘭特輯之失憶情緣》，邀來當年女神朱茵和鍾麗緹合作，更到澳洲取景，相當大製作。

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《個個讚你乖》MV大展背肌。（影片截圖）

其中，城城在特輯中演繹《個個讚你乖》，當時他身穿緊身三角泳褲，大騷麒麟臂、胸肌及腹肌，極為吸靚，而城城在MV中跟朱茵互相傳情，亦甚為吸引。

跟朱茵合作音樂特輯成經典。

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網民大讚城城身型fit爆，而跟城城去年在演唱會上的騷肌照比較，更大讚城城爆肌身段26年不變。

城城勤健身保持健碩身型。

拍電影不乏騷肌

城城在電影發展成績佳，過去在《風雲雄霸天下》，演強悍步驚雲，大騷麒麟臂。

在《風雲雄霸天下》演好大隻的步驚雲。

城城演的步驚雲，至今深入民心。

步驚雲麒麟臂。

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在90年代電影《浪漫風暴》演拳手，亦不乏騷肌時刻。

城城曾在電影《浪漫風暴》演拳手。

現年54歲的Aaron，在電影中亦常有騷肌場面，如3年前跟發哥合作《無雙》，就有赤裸上身的鏡頭，大騷勁fit身形。

跟陳慧琳合作《安娜瑪德蓮娜》，城城簡單一件T恤展展身型。

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郭富城當時接受TOPick訪問，分享健身之道說：「我是跳舞歌手，要保持隨時上舞台的狀態，所以每當空閒便做運動。」

城城在個唱上多次騷爆肌身材。（取自微博）

城城稱：「曾和發哥分享跑步令人帶來身體的轉變、變得正能量，所以之後發哥也開始跑步。」

城城完美身段成健身廣告寵兒。（取自微博）

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城城強調，身為演員保持身體狀態良好的重要：「 你fit可以營造到不fit，但不fit就不能營造成fit，這是無法騙人，所以主張平時多運動，令自己更健康。」

個唱上亦常大方展示胴體，身型依然甚fit。

城城又分享自己如何在生活上追求極緻：「就是覺得今日雖然進步了一步，但希望完成一步後，繼續追求第二步，這是種藝術。人生就是不斷找個比以前更優秀的自己，才不枉此生。」

城城多度為健身中心拍廣告。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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