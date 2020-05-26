【昔日香港】霓虹燈牌街景合成照片Twitter爆紅　網民：8、90年代是香港最輝煌時代【圖輯】

▲ 昔日香港的霓虹燈牌街景合成照片，被日本網民放上Twitter後爆紅。

霓虹燈招牌五光十色，打造出香港街道獨特景觀，可惜不少霓虹燈近年已被政府拆除。近日有一位日本網民在Twitter上發佈香港80至90年代的街景，密密麻麻的霓虹燈牌爭妍鬥麗，意外在網上爆紅，亦引起大批香港網民回憶過去。

香港街景合成照片Twitter爆紅

用戶名為「kenkensz9」的日本網民近日在Twitter上發佈香港80至90年代的街景，並寫上「80至90年代的香港，我希望能在這裡渡過一生」。帖文內的4張照片均是以往香港的霓虹燈牌，直至現時已有2.2萬人轉推，10萬人讚好。

▲ 電車亦極具代表性。（圖片來源：keithmacgregorphotography）

有眼尖網民發現部分招牌所出現的地方與現實不符，例如山頂餐廳及陸羽茶室的招牌出現在彌敦道。其實這是英國攝影師Keith Macgregor的合成作品，系列名稱叫《霓虹幻想》（Neon Fantasy）。他將自己拍下的霓虹燈牌剪出來，拼貼在真實的街道上，包括一些已經消失的標誌性招牌。

▲ 英國攝影師Keith Macgregor的合成作品，系列名稱叫《霓虹幻想》（Neon Fantasy）。（圖片來源：keithmacgregorphotography）

他的網站上亦有一系列真實的街景圖片，例如1978年的太原街、1984年的莊士敦道及上海街、1988年的軒尼詩道及1990年的彌敦道等等。相片中的街招雖然沒有在Twitter爆紅的照片那麼多，但亦非常誇張。Keith曾經提到，雖然不太明白招牌上的中文字，但認為霓虹燈招牌是一種藝術，塑造了香港的特色，令香港的街道變得獨一無二。

▲ 圖中的熱奇巴士也叫一眾網民懷念。（圖片來源：keithmacgregorphotography）

由70年代開始，不少餐廳、國貨公司、夜總會都會利用霓虹燈宣傳自己，大多都以「大」取勝。加上當時沒有完善的法例規管，不少商家都會利用鋼架將招牌向外支撐，爭妍鬥麗。可惜政府在90年代開始，不斷拆卸舊式霓虹招牌，以燈箱或LED招牌取代。

網民：最輝煌的時代

雖然網民都知道這批是合成照片，仍覺得舊時的香港很美，但亦不禁慨嘆80、90年代是香港最輝煌的時代。有網民回想當時雖然收入不多，但活得充實，社會百業興旺，五光十色，不像現時的香港只有金鋪和藥房。亦有人批評現時的招牌「慢慢變做劣質品味嘅LED燈」。

亦有網民提到，日本人一直都很喜歡97年前的香港，因為香港帶給他們另類現代城市的想像，九龍寨城、啟德機場等地標經常出現在動漫遊戲中，《攻殼機動隊》就是一個好例子。

更多作品可按此

以下為部分香港街景真實照片：

▲ 1978年的太原街。（圖片來源：keithmacgregorphotography）

▲ 1984年的莊士敦道。（圖片來源：keithmacgregorphotography）

▲ 1984年的上海街。（圖片來源：keithmacgregorphotography）

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責任編輯：王俊賢