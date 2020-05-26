指郭榮鏗主持會議涉行為失當　男商人私人票控14項罪名

▲ 郭榮鏗被商人私人檢控14項公職失當罪。（資料圖片）

早前負責主持立法會內委會主席選舉的立法會議員郭榮鏗，遭1名男商人以私人傳票方式，票控郭涉14項公職人員行為失當罪，該名男商人今（26日）由代表律師到沙田裁判法院呈交控罪詳罪及其他文件，裁判官稍後將決定是否受理有關申請。

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提出私人檢控的男商人今未有親身到法院呈交文件，代表律師到法庭提出私人票控，涉及14項公職人員行為失當罪，涉事時間為2019年10月至今年4月期間，指郭榮鏗於14次會議中涉作出不當行為。

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男商人由大律師陳文慧、現為執業大律師的退休裁判官黃汝榮及律師陳永良代表。其中兩名代表律師今到法院呈交文件，包括控罪詳情、案情、證人口供、立法會會議守則及立法會開會時片段及謄本等。據悉，提出私人檢控的男商人並非曾出席有關立法會會議，只從直播或其他公開片段看到有關開會情況，因感到「過份」，故此決定以私人傳票方式向郭榮鏗提出票控。

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據了解，裁判官將就呈交文件先研究是否受理是次申請，若受理的話，提出票控一方須傳召證人舉證。

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記者：林育慧