【名牌優惠】東薈城推一個月「狂歡購物祭」　名牌服飾美妝用品低至1折

▲ 東薈城推一個月「狂歡購物祭」，名牌服飾美妝用品低至1折。

香港大型名店折扣商場，東薈城名店倉雲集150多個國際時尚生活品牌，全年提供低至一折的折扣優惠。由5月28日至6月26日期間，東薈城名店倉將舉行首個「狂歡購物祭」，聯手場內約70個國際品牌推出風靡全城的折上折優惠，讓大家以心動價入手優質名牌單品。商場更推出「日日狂賞禮遇」，消費滿指定金額即可獲得現金券！

70個國際品牌推出折上折優惠

東薈城名店倉聯手場內約70個國際品牌推出「全城狂歡大割引」，包括「折上折」、「買一送一」及「優惠套裝」等優惠，產品種類應有盡有，讓你盡親投入購物樂！父親節將至，大家亦可趁機以特惠價選購優質男士服飾，預備窩心禮物。

(一) 名牌服飾

東薈城名店倉國際品牌折扣店林立，除了Armani 、Burberry 及 Salvatore Ferragamo 外，Chloé、Ermenegildo Zegna及Versace亦早已進駐，其他新進輕奢品牌包括PINKO、Maje 、Ted Baker及Theory等。購物祭期間，Ermenegildo Zegna及Versace多款指定貨品限時以低至1折及正價3折發售，於Chloé購物更可享額外折扣優惠，打造出適合不同場合的高端時尚！

▲ Chloé Faye Day 小型手袋：原價$16,370，優惠價$6,962。

(二) 時尚飾物

東薈城名店倉時尚飾物品牌眾多，Coach、FURLA、Kate Spade、Michael Kors及repetto等一應俱全，還有全港首家LINE FRIENDS Store 折扣店。場內多個飾物品牌大力支持「狂歡購物祭」，提供多款精選熱賣單品，配搭出自我獨特風格。

(三) 運動及戶外用品

東薈城名店倉向來都是大家選購運動及戶外用品的首選。除耳熟能詳的adidas、New Balance及Nike外，AIGLE 、Arc’teryx及FILA等，均在是次大割引中推出重磅折上折優惠，提供更多更精明的選擇。

▲ AIGLE女裝橡膠靴：半價後$790

(四) 鐘錶及珠寶

至於喜歡鐘錶及珠寶的，同樣能在東薈城名店倉找到心頭好。購物祭期間，ARTE Madrid精選珠寶系列一律買一送一、HOUR PASSION品牌腕錶折上折，以及Breitling指定錶款享額外九折優惠等，必有一款符合心意。

▲ Breitling超級海洋計時腕錶：$25,272

(五) 童裝及家庭用品

東薈城名店倉五樓亦有一系列知名童裝品牌，供爸媽選擇。童裝優惠包括Chickeeduck的初生嬰兒禮盒、Kingkow優惠童裝單品及THERMOS Baby & Kids特惠套裝等，快把握機會為小朋友添置新裝用品！

(六) 美妝及其他

東薈城名店倉當然不乏美妝及其他選擇。全港獨家、雲集45個國際知名美容品牌的旅遊零售店cdf BEAUTY指定美容產品一律買一送一、Le Creuset指定鍋款更低至6折，i CREMERiA主餐牌雪糕限時買一送一優惠，讓「狂歡購物祭」之旅更添樂趣。

▲ cdf BEAUTY雪花秀精華護膚套裝：港幣$820

「日日狂賞禮遇」 現金券大放送

此外，東薈城名店倉同時推出「日日狂賞禮遇」。由5月28日至6月26日活動期間，凡於場內以電子貨幣即日消費滿港幣1,000元或以上（最多兩張有效收據），即可換領Starbucks或 Haagen-DazsTM港幣50元現金券1張。

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責任編輯：陳珈希