【有愛父子】24歲單親爸日做2份工踩12個鐘　3歲兒陪送外賣揹保溫袋倦極入睡

▲ 台灣一名年輕爸爸日打2份工，連踩12小時養活3歲兒子，更帶著他送外賣增加父子見面時間。

為了給予孩子最好的生活，父母都會不辭勞苦工作賺錢。台灣一名24歲單親爸爸為了養育3歲兒子，每日做2份工踩12小時，為了增加陪伴兒子的時間，有時會帶同兒子送外賣。雖然爸爸工作辛苦，但能夠看見兒子健康快樂成長，一切都值得。

綜合台灣媒體報道，24歲的林浚誠是一名單親爸爸，高中未畢業便投身社會，早年與太太分居，獨力撫養兒子樂樂。為了增加收入，他平日早上8時半至下午5時半到地盤工作，收工後休息一會便帶同兒子趕做兼職送外賣，從晚上6時半至9時半，一日平均工作12小時，有時更會加班送外賣至凌晨。

兒子一個月的保母費已接近2萬台幣（約5千港元），為了更好的生活，只能努力工作。

▲ 為了增加收入，林浚誠帶同兒子一起做兼職。（林浚誠Facebook）

兒子幫忙領取飲品

林浚誠接單後到食店等待飲品時，一隻手牽著樂樂，一隻手拿飲品，如果訂單太多，乖巧的樂樂會幫忙拿取，小小的身影與爸爸在車上一前一後，格外溫馨。早前，有網民拍下兩父子送外賣時的溫馨一幕，並上載至社交網站，「職業真的不分貴賤，只是你肯不肯去賺，並且想跟這位爸爸說，您辛苦了，注意安全」，令林浚誠瞬間爆紅。

為了兒子安全 小心駕駛

林浚誠接受採訪時表示，「原本兩歲就要送兒子到幼兒班，剛好沒有報到名，又因為疫情沒有四處走。」他透露，為了樂樂安全，他騎車的時速不會太快，會用綁帶固定兒子在前端，駕車時會留意路面情況。

▲ 兒子陪伴爸爸送外賣時，累了會直接在車上睡著。（林浚誠Facebook）

而樂樂累了就會趴在爸爸的腿上睡著。即使生活艱苦，林浚誠每天回家後都筋疲力竭，但看見兒子的笑容，所有疲憊都會瞬間煙消雲散，

為了小孩，再苦，咬著牙，還是要撐。



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責任編輯：王俊賢