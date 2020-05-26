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【儲印花】7-Eleven推迪士尼限量版雙層玻璃杯　印有米奇米妮等圖案受熱100˚C不燙手

精明消費 13:56 2020/05/26

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

（圖片由7-Eleven提供）

7-Eleven早前推出迪士尼「奇幻玻璃瓶+竹蓋」，今次首次推出2款以「米奇與朋友系列」為主題的限量版「奇幻雙層玻璃杯」，利用晶瑩剔透的雙層玻璃設計加上以水彩繪畫的迪士尼角色圖案。

雙層玻璃杯受熱100˚C

一共2款的限量版「奇幻雙層玻璃杯」杯身分別印有米奇及及米妮圖案、唐老鴨及黛絲圖案，喻意情侶或閨蜜能雙雙對對。玻璃杯左右兩邊皆有角色剪影及名字，收藏值滿分！

米奇圖案（圖片由7-Eleven提供）

杯身高約11厘米，直徑約9厘米，容量約350毫升，而且玻璃杯以Borosilicate雙層玻璃製成，通透度高，雙層玻璃設計耐冷耐熱，耐受溫度為0˚C至100˚C，不怕燙傷雙手，也不會被杯身凝結的水珠而滑手或弄濕桌面。

唐老鴨圖案（圖片由7-Eleven提供）

產品亦通過歐盟和美國FDA對食物接觸容器的要求，適合用作盛載牛奶、咖啡、飲料、湯或用來製作各種飲品或甜品。

限量版「奇幻雙層玻璃杯」換購詳情：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

由5月27日早上7時至6月23日，客人於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，如此類推。

由5月27日早上7時起至6月26日，儲齊8個印花加$48，隨機換購限量版「奇幻雙層玻璃杯」1款，每款限量5000件，換完即止，不設預訂。

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責任編輯：王芷瑩

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