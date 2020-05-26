  • 29°C
香港時間 : 2020526日 (二) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】紐西蘭總理建議企業增每周休假　加快經濟復甦

職場 16:43 2020/05/26

分享：

熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

為了讓民眾恢復日常生活、促進因疫情而停滯的經濟，紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）更鼓勵企業僱主增加每周休假，改成每周四天工作，令民眾有多的一天假期來促進消費，加快經濟復甦。

澳洲與紐西蘭的新冠疫情趨緩，陸續放寬防疫禁令。為了讓民眾恢復日常生活、促進因疫情而停滯的經濟，紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）更鼓勵企業僱主增加每周休假，改成每周四天工作，令民眾有多的一天假期來促進消費，加快經濟復甦。

近日有不同地區正建議試行「旅遊泡泡（travel bubble）」，即容許某些疫情受控的特定地區居民之間的往來旅遊。阿德恩就日前在進行了一場 Facebook 直播中，再次提起了「旅行泡泡」，即是指澳洲及紐西蘭兩個疫情近乎完全控制的國家，開放雙邊旅行。

由於澳洲及紐西蘭兩國均有效地控制了疫情，加上每年約有 140 萬人次的旅客往返兩國之間，兩國元首承諾將盡速建立兩國之間的「旅行泡泡」，鬆綁兩國間的旅遊限制，移除入境需檢疫 14 天的規定。

她還在直播上指出，因是次疫情實施了為期 7 周的嚴格封鎖措施後，經濟亦陷入停滯狀態，所以她想要鼓勵保持開放態度，並使用靈活及富有創意的想法，令經濟復甦。

而在她與紐西蘭的旅遊業代表談話後，得知員工於封鎖期間在家工作，也能有效率地工作。因此一併回應不少紐西蘭人對「回歸正常」的提議，包括鼓勵企業僱主可考慮將每周五天工作，改為四天工作。

責任編輯：張寶燕

她表示，有許多新西蘭人指其在是次疫情中在家工作更有彈性，能保持一樣的生產力。因此她建議僱主考慮有關措施是否適合其工作環境，並指此舉肯定能協助全國各地的旅遊業。

相關文章

芬蘭「全民基本收入」實驗計劃　助提升國民心理健康
17:05 2020/05/25
芬蘭「全民基本收入」實驗計劃　助提升國民心理健康
Facebook冀實現永久遙距辦公　年底開放招聘
17:18 2020/05/22
Facebook冀實現永久遙距辦公　年底開放招聘
【在家工作】Angry Birds開發商批評WFH　嚴重影響生產力
15:15 2020/05/21
【在家工作】Angry Birds開發商批評WFH　嚴重影響生產力
【新冠肺炎】英航空姐揭工作辛酸史　直擊疫情下飛香港過程
15:47 2020/05/20
【新冠肺炎】英航空姐揭工作辛酸史　直擊疫情下飛香港過程
【新興行業】體溫檢測員疫市彈起　行業需求大有價有市
15:51 2020/05/18
【新興行業】體溫檢測員疫市彈起　行業需求大有價有市
【筍工來了】食品公司招聘素食餡餅試食員　酬勞：一年任食
18:35 2020/05/19
【筍工來了】食品公司招聘素食餡餅試食員　酬勞：一年任食
經濟 澳洲 疫情 在家工作 新西蘭 Facebook 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
16:29 2020/05/22
【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
【影壇大哥】68歲洪金寶久休暴瘦現身　大哥大患糖尿病一度坐輪椅代步
今日 10:24
【影壇大哥】68歲洪金寶久休暴瘦現身　大哥大患糖尿病一度坐輪椅代步
【枉為人母】10歲兒書店公然性侵5歲女童脫內褲　媽媽拒道歉反稱︰她是自願
12:06 2020/05/25
【枉為人母】10歲兒書店公然性侵5歲女童脫內褲　媽媽拒道歉反稱︰她是自願