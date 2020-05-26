【新冠肺炎】紐西蘭總理建議企業增每周休假　加快經濟復甦

▲ 為了讓民眾恢復日常生活、促進因疫情而停滯的經濟，紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）更鼓勵企業僱主增加每周休假，改成每周四天工作，令民眾有多的一天假期來促進消費，加快經濟復甦。

澳洲與紐西蘭的新冠疫情趨緩，陸續放寬防疫禁令。為了讓民眾恢復日常生活、促進因疫情而停滯的經濟，紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）更鼓勵企業僱主增加每周休假，改成每周四天工作，令民眾有多的一天假期來促進消費，加快經濟復甦。

近日有不同地區正建議試行「旅遊泡泡（travel bubble）」，即容許某些疫情受控的特定地區居民之間的往來旅遊。阿德恩就日前在進行了一場 Facebook 直播中，再次提起了「旅行泡泡」，即是指澳洲及紐西蘭兩個疫情近乎完全控制的國家，開放雙邊旅行。

由於澳洲及紐西蘭兩國均有效地控制了疫情，加上每年約有 140 萬人次的旅客往返兩國之間，兩國元首承諾將盡速建立兩國之間的「旅行泡泡」，鬆綁兩國間的旅遊限制，移除入境需檢疫 14 天的規定。

她還在直播上指出，因是次疫情實施了為期 7 周的嚴格封鎖措施後，經濟亦陷入停滯狀態，所以她想要鼓勵保持開放態度，並使用靈活及富有創意的想法，令經濟復甦。

而在她與紐西蘭的旅遊業代表談話後，得知員工於封鎖期間在家工作，也能有效率地工作。因此一併回應不少紐西蘭人對「回歸正常」的提議，包括鼓勵企業僱主可考慮將每周五天工作，改為四天工作。

責任編輯：張寶燕

她表示，有許多新西蘭人指其在是次疫情中在家工作更有彈性，能保持一樣的生產力。因此她建議僱主考慮有關措施是否適合其工作環境，並指此舉肯定能協助全國各地的旅遊業。