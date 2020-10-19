【減肥大作戰】睡前心思思想食宵夜　營養師解構成因分享3招KO宵夜癮

▲ 營養師解構「宵夜癮」成因及分享3招KO「宵夜癮」。

許多人都有「宵夜癮」，晚餐後總會想食宵夜，但原來這種心癮與身體需要有關。澳洲註冊營養師Jim Lau在Facebook撰文分享，只要透過3招，就可以改變想食宵夜的心理，減肥Keep Fit中的人士，不妨可參考：

好多朋友仔做緊體重管理嘅時間都會發現晚餐之後到臨瞓之前都會特別肚餓，但係明明自己已經食咗晚餐，但都係好口痕，呢個情況其實係同我哋嘅神經系統需要多巴胺有關，今日同大家講吓食宵夜嘅原因同埋點樣可以減少食宵夜嘅方法。

成因1：胰島素不平衡

有冇試過食完晚餐之後，隔1、2個鐘突然之間想食甜品、糖或朱古力呢？其實有機會係因為身體無足夠嘅胰島素去降低飯後血糖，所以佢會叫身體去進食更加多嘅糖份去刺激胰臟分泌胰島素，但其實係一個錯誤訊息。

如果真係走去食甜品或者高糖份食物，淨係會令到身體愈食愈餓，因為當身體食完甜品後放得太多胰島素嘅話，其實係會令到血糖過低，細胞向腦部身、體發出低血糖嘅訊息，令到我哋繼續去進食。

成因2：真係習慣由宵夜中合成更多巴胺

我地晚上食嘅消夜永遠都係高能量、高脂肪、同埋高澱粉質，例如薯片、公仔面、朱古力同埋蛋糕仔，以上精製食物會刺激身體大量釋放多巴胺，令身體進入放鬆狀態。特別係完成晚餐後，因為身體開始進入放鬆模式，所以腦部對多巴胺需求更大，如果愈來愈晚睡嘅話，身體會要更多嘅多巴胺，去維持放鬆模式。

成因3：減低負面情緒

工作壓力、感情壓力或者生活壓力，會令身體產生巨大嘅負面情緒，真係會想通過產生更加多嘅多巴胺同抗壓荷爾蒙去減低不開心，最直接方法就係食。

其實最好解決食深宵方法唔係克制自已唔好食，而係慢慢令身體改變晚上釋放多巴胺吧嘅方法，唔駛單靠食零食，今日同大家分享3個絕招：

絕招1：選用高蛋白食物

高蛋白質食物都可以刺激身體釋出多巴胺，但是同時會提升我們的飽肚感，令到我們防止過分進食。

例：乳酪、果仁、花生醬、火雞片、芝士

絕招2：運動12分鐘

當有心癮想食嘢時，最好方法係跟YouTube做12分鐘home fitness，近排好多朋友仔都跟Coffee Lam（林芊妤）做Yoga，用爆汗嘅方法提升多巴胺係一個唔錯嘅方法，研究指出爆汗運動係最好嘅方法提升多巴胺。

絕招3：飲用零系水動樂或維他命B群

高維他命B群嘅飲品或補充品可以快速令身體提升維他命B1、B2、B6同葉酸，令身體快速釋出多巴胺，依個都係身體進食零食嘅原因，因為晚上我地需要更加多維他命B群去維持心情平伏。

只要每晚訓練我哋嘅大腦，其實會發現我哋唔會再依賴食用澱粉質去提升多巴胺，就算宵夜開始餓都可以控制到！

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文章獲澳洲註冊營養師Jim Lau授權轉載

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▲ 澳洲註冊營養師Jim Lau

Jim Lau：澳洲註冊營養師，香港註冊營養師協會會員，修畢中大食品及營養科學理學士（一級榮譽畢業），澳洲坎培拉大學營養及營養治療學碩士。

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責任編輯：陳昊淋