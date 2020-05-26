【生命鬥士】3歲小鐵漢再做手術換人工心瓣　媽媽感謝集氣支持︰有方法就有希望

▲ 3歲小鐵漢要再入院做手術，更換人工心瓣。

現年3歲的「小鐵漢」Kansas因患有先天性心臟病，出生後隨即接受了3次開腔手術。早前小鐵漢父母收到醫院的通知，指小鐵漢要再度入院做手術，更換人工心瓣，為明年進行的另一個大手術打好根基。小鐵漢入院前拍下短片，感謝網民集氣支持，他今日（26日）已入院準備做手術。

拍片感謝網民集氣支持

小鐵漢的媽媽Doris今早於Facebook專頁更新兒子的情況，她指一家三口出發入院，準備小鐵漢明天做手術。帖文附上影片，小鐵漢答謝網民支持，表示︰

我會加油，快啲返屋企！

他更送上飛吻，影片中的他看來精神不俗。Doris寫道，「小鐵漢收到大家為他打氣和祝福，感激各位支持。」

▲ 小鐵漢入院前拍下短片，感謝網民集氣支持，還送上飛吻。（相片來源︰小鐵漢媽媽fb）

其後Doris再發帖文補充，小鐵漢今早自動7時多起床，吃飽早餐就出發。她更特意為兒子買了Iron Man衫，給他今天穿上，希望他如Iron Man一樣厲害。她講述小鐵漢到達醫院後的情況︰

自己行入病房，做簡單檢查沒有哭，氣定神閒享受零食、睇戲。

有信心兒子撐得過手術

小鐵漢已見了外科醫生，Doris慶幸原來明天為小鐵漢做手術的醫生，就是之前為他做了3次手術的醫生，令他們更放心。她指醫生表示，明天開胸後看情況才決定補心瓣還是換機械瓣，他們希望可以補到心瓣。

甚麼方法都好，有方法就有希望。

▲ 小鐵漢已入院，準備明天做手術。（相片來源︰小鐵漢媽媽fb）

小鐵漢爸爸Jayco上周於Facebook群組為兒子集氣，他表示「真係好驚好驚好驚，但我對我仔仔有信心，之前咁多次手術都撐得過，今次都一定得！」

為下一個手術打好根基

過去3年，小鐵漢要定時到醫院覆診，醫生發現之前補過的心瓣仍出現血液倒流，導致肺壓增加，要靠吃藥維持指數正常，但若情況持續，有機會影響未來的大手術，建議做手術更換人工心瓣。

因此小鐵漢在4歲需進行最後階段的單心室循環手術，其心臟功能就能達到常人的9成以上。Doris指這次換心瓣手術可為這個大手術打好根基，提升成功率。

▲ 小鐵漢再做手術，父母雖然擔心，但有信心兒子撐得過手術。（相片來源︰小鐵漢媽媽fb）

Doris估計兒子需住院逾一星期，視乎術後的復康情況。她坦言感到擔心，雖然不算是高風險手術，但始終要開刀，有機會出現術後感染。由於疫情關係，醫院不容許探病，小鐵漢需要獨自留院。

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責任編輯︰駱秀玲