【好人好事】徒手爬出6樓簷篷救女童一命　英勇冷氣工獲豪送一層樓全家入住

▲ 內地一名冷氣技工見到有女童危站6樓簷篷，立即奔入大廈由5樓沿外牆徒手攀上6樓，成功救回女童一命。

好人有好報！內地四川一名冷氣技工，日前駕車上班途中，驚見一名5歲女童危站6樓簷篷，隨時有墮樓危機，冷氣技工情急之下奔入大廈，由5樓沿外牆徒手攀上6樓簷篷，成功將女童抱回入屋。他的英勇行為獲得公司激讚，更豪送一層價值60萬元人民幣（約65萬港元）的單位給他，準備全家入住。

據內地《紅星新聞》報道，四川自貢市一個住宅區日前早上發生驚險一幕，一名5歲女童獨自危站6樓窗外的狹窄簷篷，有墮樓危險。期間冷氣技工胡云川駕車途經現場見狀，立即停車與其他好心人一同參與救援。有人在行人路上拉起床單、防水布等，一旦女童墮下可及時接住。

胡云川憑著個人多年的高空作業經驗，衝上大廈5樓爬出窗戶，徒手攀爬到6樓窗外簷篷，迅速將女童抱入屋內，整個救人過程不到一分鐘，兩人最後平安無事。

冷氣工︰我只做了應做的事

女童一家對胡云川感激萬分，而胡云川的公司認為他表現英勇、傳遞正能量，決定豪送他一層價值60萬元人民幣（約65萬港元）的物業，以嘉許其見義勇為的精神。

胡云川對這份大禮感到受寵若驚，認為太貴重，自己只是做了一件應該做，且很普通的事。他表明會繼續保持良好的工作態度，保持平靜心態。

目前，本身也是一名爸爸的胡云川，和妻兒在當地有一層按揭樓，至於獲送贈的單位後，會考慮裝修後，與家人一同入住。

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責任編輯︰林綺玲