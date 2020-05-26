【潮物速報】7-Eleven推迪士尼限量奇幻雙層玻璃杯　5月27日起開始換購

▲ 7-11推出2款限量版「奇幻雙層玻璃杯」，由5月27日早上7時起開始換購。

早前7-Eleven首度推出的「奇幻玻璃瓶+竹蓋」的迪士尼奇幻世界系列大受歡迎，因此今次再以「米奇與朋友系列」為主題，推出2款限量版「奇幻雙層玻璃杯」，利用晶瑩剔透的雙層玻璃設計，加上以水彩繪畫的迪士尼角色圖案，讓大家將夢幻繽紛的迪士尼舞台帶回家，由5月27日早上7時起開始換購。

一共2款的限量版「奇幻雙層玻璃杯」杯身分別印有米奇及米妮或唐老鴨及黛絲圖案，配上左右兩邊皆有角色剪影及名字，收藏值滿分。

▲ （官方圖片）

▲ （官方圖片）

▲ （官方圖片）

▲ （官方圖片）

杯身容量約350毫升，以Borosilicate雙層玻璃製成，耐冷耐熱，耐受溫度為0˚C至100˚C。

產品亦通過歐盟和美國FDA對食物接觸容器的要求，適合用作盛載牛奶、咖啡、飲料、湯或用來製作各種飲品或甜品，迪士尼粉絲切勿錯過！

限量版「奇幻雙層玻璃杯」換購詳情：

由即日起至6月23日，顧客於7-Eleven指定分店購物滿$20，即可享印花1個，其後每$10可獲多1個印花，如此類推。由5月27日早上7時起至6月26日，儲齊8個印花加48元，即可隨機換購限量版「奇幻雙層玻璃杯」1款，數量有限，換完即止。

記者︰陳日言