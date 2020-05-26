【減價優惠】東薈城名店倉首個狂歡購物祭　意大利FURLA手袋限時2折優惠

▲ 東薈城名店倉將舉行首個「狂歡購物祭」，場內約70個國際品牌於由5月28日至6月26日推出風靡全城的折上折優惠。

留家抗疫WFH多月，抑壓多時的shopping意慾，就算網購也未必能滿足，因能夠摸上手睇現貨甚至試穿最為直接，現終有機會可以釋放購買力啦，說的是東薈城名店倉將舉行首個「狂歡購物祭」，場內約70個國際品牌於由5月28日至6月26日推出風靡全城的折上折優惠。姊妹們，準備好未？

鄰近大嶼山多個郊遊景點、雲集150多個國際時尚生活品牌的東薈城名店倉，是香港大型名店折扣商場，全年提供低至一折的折扣優惠。即使暫時未能到海外旅遊，亦可趁假日來個「漂亮出走」，踏上悠閒大嶼山一日遊之旅，再盡情投入「狂歡購物祭」，精明消費添置夏日新裝。購物如懂得精打細算，就能「買」得更多！

▲ 意大利品牌FURLA（店舖號碼269）Tortona小號手挽袋，特價$938（原價$4,960，二折）。*優惠期限：6月18日 - 28日

5月28日至6月26日期間，東薈城名店倉聯手場內約70個國際品牌推出「全城狂歡大割引」，包括「折上折」、「買一送一」及「優惠套裝」等優惠，產品種類應有盡有，讓大家以心動價入手優質名牌單品！父親節將至，大家亦可趁機以特惠價選購優質男士服飾，預備窩心禮物。商場更推出「日日狂賞禮遇」，消費滿指定金額即可獲得現金券，必定讓大家買得更舒心、更盡興！

▲ AIGLE（店舖號碼109）AIGLENTINE COL女裝橡膠靴，特價$790（原價$1,580，半價）。

1.名牌服飾

東薈城名店倉國際品牌折扣店林立，除了Armani、Burberry及Salvatore Ferragamo外，Chloé、Ermenegildo Zegna及Versace亦早已進駐。其他新進輕奢品牌包括PINKO、Maje、Ted Baker及Theory等。購物祭期間，Ermenegildo Zegna及Versace多款指定貨品，限時以低至1折及正價3折發售，於Chloé購物更可享額外折扣優惠，打造出適合不同場合的高端時尚。

▲ Chloé（店舖號碼210）Faye Day小型手袋，特價$6,962 （原價$16,370，四二折）。

2.時尚飾物

場內時尚飾物品牌眾多，Coach、FURLA、Kate Spade、Michael Kors及repetto等一應俱全，還有全港首家LINE FRIENDS Store折扣店，提供多款精選熱賣單品，配搭出自我獨特風格。

▲ American Tourister（店舖號碼1011），購買指定行李喼24吋或28吋，送Cresta 20吋行李箱（價值$1,700）。

3.運動及戶外用品

東薈城名店倉更是大家選購運動及戶外用品的首選，除耳熟能詳的adidas、New Balance及Nike外，AIGLE、Arc'teryx及FILA等，均推出重磅折上折優惠，提供更多更精明的選擇。

▲ FILA（店舖號碼G01A）Jagger女裝運動鞋，特價$798（原價$1,140，七折）。

4.鐘錶及珠寶

ARTE Madrid精選珠寶系列一律買一送一、HOUR PASSION品牌腕錶折上折，以及Breitling指定錶款享額外9折優惠等，必有一款符合心意。

▲ HOUR PASSION（店舖號碼271）雷達精密陶瓷系列，特價$9,840（原價$24,600，四折）。

5.童裝及家庭用品

5樓亦有一系列知名童裝品牌供爸媽選擇，童裝優惠包括Chickeeduck的初生嬰兒禮盒、Kingkow優惠童裝單品及THERMOS Baby & Kids特惠套裝等，是時候為小朋友添置新裝用品。

▲ THERMOS BABY & KIDS（店舖號碼511）6公升真空煲座枱型，送2L保溫手斟壺及iwaki微波保鮮盒套裝，特價$1,088（原價$2,614，四二折）。

6.美妝及其他

全港獨家、雲集45個國際知名美容品牌的旅遊零售店cdf BEAUTY，指定美容產品一律買一送一；Le Creuset指定鍋款更低至6折；i CREMERiA主餐牌雪糕限時買一送一優惠，讓「狂歡購物祭」之旅更添樂趣。

▲ cdf BEAUTY（店舖號碼274 -277）雪花秀精華護膚套裝，特價$820。購買指定美容產品可享買一送一優惠。

「日日狂賞禮遇」現金券大放送

活動期間，凡於場內以電子貨幣即日消費滿港幣1,000元或以上（最多兩張有效收據）*，即可換領Starbucks或 Haagen-DazsTM港幣50元現金券乙張，送完即止。

換領時間：每日早上10時至晚上10時

*所有食肆及TaSTe之消費恕不接受。

記者：鄺素媚