熱帶海洋生物多樣性持續下降　港大研究發現疑與海洋暖化有關

▲ 港大團隊透過研究有孔蟲豐富的化石紀錄，藉以了解過去的遠洋生態系統。(港大提供)

一般認為全球暖化與環境污染，對海洋造成嚴重破壞是造成熱帶海洋生物下降的「元兇」。不過，港大最新研究發現，熱帶海洋生物多樣性局部下降的趨勢，可能不單是來自人類活動，亦與氣候變化有關。研究團隊強調，人類若不能有效控制二氧化碳的排放量，全球暖化將會加劇熱帶海洋生物多樣性的喪失。相關研究成果於《美國國家科學院院刊》發表。

研究利用化石紀錄來重建末次冰盛期（約20,000年前）及前工業革命時期（西元1800年）全球海洋生物多樣性的分佈模式，並以該模式來預測至本世紀末前（約2090年）全球海洋生物多樣性的變化，作者們透過研究「有孔蟲」豐富的化石紀錄，藉以了解過去的遠洋生態系統，發現不論在前工業革命時期或本世紀末，赤道的海洋生物多樣性均比亞熱帶低，但在遠古末次冰盛期，這情況並不存在。

港大生物科學學院及太古海洋科學研究所副教授安原盛明指出，近代赤道多樣性的局部性「下降」，可能自後冰河時期（約15,000年前）開始；但人類活動導致的海洋暖化，將加劇多樣性下降的幅度。若按經濟如常的碳排放量，到本世紀末，熱帶海洋生物多樣性可能會減少到過去數百萬年來從未經歷的水平。

台灣大學海洋所副教授魏志潾表示，赤道多樣性的局部性下降，可能源自後冰河時期海洋暖化時物種分布的改變。上層海洋覆蓋了地球超過70% 的表面積，是地球上最大的生態系統，亦是在食物鏈中擔當重要角色的浮游生物的家園；可惜浮游生物作為頂級掠食者和重要經濟物種的主要食物來源，其生存卻越受氣候變化的威脅。加拿大達爾豪西大學副教授Derek Tittensor總結說：「海洋暖化與熱帶生物多樣性下降之間的明確關聯意味著到本世紀末，海洋生物多樣性可能下降至人類歷史上前所未見的水平。」

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責任編輯：蘇文軒