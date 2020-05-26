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【賭王離世】賭王何鴻燊離世身家成焦點　何猷君去年撰文直言：錢早已分完了

娛樂 15:28 2020/05/26

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何猷君去年撰文反駁網民，並透露指錢早已經分完了。

賭王何鴻燊5月26日逝世，享年98歲。何鴻燊一生有4個太太，膝下子女成群，外界均關注身家問題。四房兒子何猷君與内地名模奚夢瑤去年年底榮升父母，為賭王誕下首個男孫何廣燊（Ronaldo），但卻被網民指生仔是為了多分身家。何猷君則在微博上反擊網民的言論，更大爆錢早已經分完了。在今年5月才向30歲的奚夢瑤求婚，7月登記成為夫婦，二人十分恩愛，相隔數月「升呢」成為父母。

何猷君去年5月向奚夢瑤求婚，同年10月誕下兒子，卻被網民嘲笑娶妻生子可以多分身家。何猷君不甘受辱，去年11月在個人微博上爆粗回應：「錢早就分完了，去看看新聞吧XX！」、「潛台詞：我愛我老婆，一直想說你這種XX值得給罵，老婆不在身邊我就罵下去了XX！」。而且補充稱：「生了兒子，沒生兒子，我錢還是夠花的謝謝。」

此外，何猷君又透露爸爸何鴻燊第一次病後醒來後，表示想與他打網球，不過當時賭王的手已舉不起來，於是何猷君買了小朋友用的網球拍給父親，在醫院走廊與坐在椅子的賭王打了場網球，十分溫馨。

何猷君畢業於麻省理工大學，因拍攝內地真人騷節目《愛的時差》與內地超模奚夢瑤結緣，更在節目上向對方表白。去年5月中，何猷君包起四太有份投資、位於上海的尚嘉中心向奚夢瑤求婚，並送上巨形鵝蛋形鑽戒，當時成為城中熱話。同年7月，二人註冊成為夫婦，同年10月24日，他宣佈太太奚夢瑤誕下兒子何廣燊。

其他賭王何鴻燊的報道，即睇：https://bit.ly/3d2BDw5

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撰文 : TOPick柴犬出動

何鴻燊 奚夢瑤 何猷君

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