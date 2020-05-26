內地教師赴港擔任「教學指導教師」　教育局：2004年起交流協作近年涵蓋中史科

▲ 近日網上流傳由內地湖南省教育廳發出的文件，指將委派內地教師來港擔任「教學指導教師」。（網上圖片）

「港版國安法」草案列明要求特首開展國家安全推廣教育，近日網上流傳一份由內地湖南省教育廳發出的文件引起關注，文件指將委派內地教師來港擔任「教學指導教師」，列明教師條件是「政治立場堅定」及「熱愛國家」等。教育局回覆表示，有關兩地教師交流及協作計劃自2004年推行，中史科則是近年涵蓋的科目，有4年交流協作經驗。

該份文件題為《關於選派中小學及幼兒園教師赴香港、澳門擔任教學指導教師的通知》，是近月由湖南省教育廳發給內地長沙市、衡陽市、株洲市及郴州市教育局。

文件指，內地與港澳教育部門近年合作實施內地與港澳教師交流協作，每年由內地有關省份遴選中小學及幼稚園教師赴港澳展開為期1年的「教學指導工作」，而湖南省將展開今年的教師遴選工作。

文件列明遴選條件包括「政治立場堅定」及「堅持『一國兩制』方針、熱愛國家」等，來港的內地教師需與港澳教師共同備課、觀課、評課，開展示範教學、駐校交流、教材評析及教師培訓等，香港教育局將為來港的內地教師每人每月提供不低於3萬港元的生活津貼及教研費。

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教育局表示，本學年共有30位內地專家教師獲邀參與「內地與香港教師交流及協作計劃」，該計劃自2004年推行，旨在透過本地教師與內地專家教師進行各項學與教的交流，分享在中小學的中國語文和數學科，以及中學的科學科和人文學科，如中國歷史科的學與教經驗，而中史科並非新增科目範疇，已有4年交流協作經驗；幼稚園教育協作計劃則涵蓋促進兒童的體能與健康及組織多元化藝術活動。而教師協作的內容包括課程策劃、共同備課、提供專業意見、舉辦專業發展活動及組織跨校分享活動。

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記者：馮琪雅