不停抓頭皮或磨擦雙手或涉壓力行為反應　中大研究大腦訊息傳遞路徑助治療腦部　

▲ 中大醫學院生物醫學學院柯亞教授（左一）及容永豪教授（右一）連同他們的研究團隊，發現因壓力引起抓頭皮及搓手等行為反應的大腦訊息傳遞路徑，證明這些行為在壓力管理中相當重要，並為探究腦部疾病引致的異常重複行為提供基礎。(中大提供)

不少人面對壓力時會無意識地不停抓頭皮或磨擦雙手。中大研究發現，哺乳類動物面對因壓力導致強烈負面情緒，會引起適應性反應的「大腦訊息傳遞路徑」，而相關研究會為探究不同腦部疾病引致的異常重複行為提供基礎。

中大醫學院生物醫學學院及蔡永業腦神經科學中心研究指，與壓力相關的重複行為在包括人類在內的動物之中極為普遍，會明顯地重複做出無意義的動作的「替換行為」，惟傳遞情緒壓力訊息而引起重複行為的神經系統路徑一直未明。團隊於是利用神經科學領域多項尖端技術，在實驗大鼠身上確定了大腦「邊緣系統」中，一種以往未曾發現的訊息傳遞路徑。

「邊緣系統」是大腦中負責處理情緒的重要系統，而有關訊息傳遞路徑則專責處理情緒壓力，調節由壓力引致重複出現的修飾行為，例如當大鼠處於受威脅的環境，或身體長時間受到約束而出現的行為。團隊透過「光遺傳學」等技術，精準地操縱有關訊息傳遞路徑，同時不影響大腦內其他訊息傳遞路徑。激活該路徑後，可即時觸發動物的重複行為；相反，抑制該路徑便有很大機會可以阻止因情緒壓力而出現的重複行為。

中大醫學院生物醫學學院及蔡永業腦神經科學中心教授容永豪指，由於人類對壓力的正常反應可能在某些神經精神疾病中變得異常，導致如強迫症或自閉症的患者會常見出現過量重複的行為。因此是次發現不單只揭示大腦邊緣系統的訊息傳遞路徑，在引起情緒壓力反應的機制中擔當重要的角色，亦為探究不同腦部疾病引致的異常重複行為提供基礎。

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責任編輯：蘇文軒