【賭王離世】三四房接力開枝散葉　猷啟兩年抱兩猷君為何鴻燊添男孫

▲ 賭王三四房子女先後成家立室。

賭王何鴻燊病逝，享年98歲。賭王何鴻燊共有四房，賭王子孫繁多，各房的子女多結結成室，但相信賭王生前最為高興，是四房兒子何猷君，婚後極速「完成任務」，為何家誔下首名男孫，讓何鴻燊圓夢抱男內孫。

自賭王何鴻燊在09年在家中跌倒，健康一直為外界關注，近年賭王亦常出入醫院休養。幸而其子女亦十分孝順，除經常全家人往探望父親，亦相繼成家立室，為賭王沖喜。

▲ 近年何家喜事連連。

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其中何家三房、四房的這兩年喜事不斷，三房兒子何猷啟、四房女兒何超盈及兒子何猷君，先後結婚或生子，為父親添福添壽。

去年猷君跟內地名模奚夢瑤結婚，去年10月更宣布誕下兒子Ronaldo，作為父親98歲的生日禮物，並由賭王親自取名為何廣燊，也是何氏家族第五代男丁！

▲ 何猷君一年內完成結婚及生子。（取自微博）

三房兒子猷啟2018年與內地女友齊嬌（Gigi）在外地註冊結婚，兩年抱兩，先後誕下長女Tittania及幼女Tylia。

另外二房兒子何猷龍早婚，亦已為何家誕下孫女，而大房已過身的兒子何猷光，則有一對女兒何家華及何家文。

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▲ 何猷啟跟太太Gigi婚後表現恩愛。（取自IG）

至於何超盈，去年跟哈佛「學霸」辛奇隆訂婚兼有孕，去年6月過大禮何鴻燊大手筆送上逾6億元嫁妝，之後超盈誕下女兒辛千覓。

有指向來愛錫子女的賭王，早已安排信託基金為何家成員每月可領取定額生活費外，如果成員多添子女，就會獲額外發放生活費，為子孫提供安穩的生活，也鼓勵「多勞多得」，開枝散葉！

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