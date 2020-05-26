健身中心涉逼客買逾90萬元服務合約　海關拘3人包括董事及銷售人員

▲ 海關形容涉案健身中心銷售手法卑劣。(曾秋文攝)

海關展開代號「破風」的專項行動，打擊健身中心不良營商手法，於本月22至昨日(25日)期間，在一間位於旺角的健身中心採取執法行動，在旺角一間健身中心拘捕1名董事及2名銷售人員，涉嫌以具威嚇性的銷售手法，迫使顧客購買涉款逾90萬元的健身服務合約，案中受害人損失逾80萬元。案件是自2013年修訂《商品說明條例》以來，同類案件中單一最高金額的案件。

海關早前接獲舉報，指旺角一間僅開業7、8個月的小型健身中心，涉嫌在銷售健身服務的過程中，針對一名行為能力稍遜的顧客施加不良影響。不良營商手法調查課監督葉冬菁形容，相關銷售手法非常卑劣，30多歲的受害人行為能力較一般人遜色，容易受驚，被健身中心職員威逼簽下多張服務合約及課堂，又欺騙受害人若想取消合約會被索償等。職員又帶受害人到銀行提款及到財務公司借貸，及到大型連鎖店買數以萬計現金卡等。受害人2個月內損失超過80萬元包括逾40萬港元現金、近20萬港元現金卡和逾20萬港元財務貸款，無力繳付下被家人發現。

不良營商手法調查組指揮官黃志聰表示，今次案件主要以現金交易，懷疑涉案人士故意不留下電子紀錄，令執法難度提高，提醒同類案件大多以年輕人為對象，勸喻年輕人要特別注意，而海關會繼續密切留意健身行業的經營模式和市場動態，嚴厲打擊健身中心不良營銷手法。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：曾秋文