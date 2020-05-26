昂坪360宣布纜車服務明日起恢復正常　推港人平日乘搭半價優惠

▲ 昂坪纜車明日起恢復服務。(資料圖片)

昂坪360宣布，昂坪纜車將於明日(27日)恢復正常服務，因應防疫需要車廂人數將減半，惟昂坪市集的室內景點將繼續暫停開放。同時，昂坪360推出港人乘搭半價優惠，由明日起至7月31日期間，逢周一至周五(公眾假期除外)，每名香港居民只需出示有效身份證明文件，即可以半價購買來回纜車門票一張。

此外，於今年6月30日前，購買任何來回纜車門票或導賞團門票的賓客，即可以88元升級至「360季度通」，於升級當日起至9月30日期間的整季度內，可無限次搭乘昂坪纜車標準車廂。因應早前疫情影響下，纜車只提供有限度服務，原已購買「360 全年通」的賓客，其全年通的有效期將延長4個月，全年通持有人更可於5月27日至7月31日期間，以7折續購「360 全年通」。

昂坪360指，在逐步恢復正常運作後，所有纜車車廂、纜車站及 昂坪市集均會進行徹底清潔及消毒；每位賓客登上纜車前均需量度體溫，確保體溫正常才可乘搭；職員會安排同行親友乘搭同一纜車，每輛纜車車廂的建議載客人數減半至4至6人，每組賓客下車後，員工會立即以1:99漂白水清潔消毒車廂。

另外，為配合綠色健康旅遊新潮流，昂坪360旗下的360假期旅行社，將推出「360私人訂製大嶼遊」小型包團項目，二人以上即成團；而昂坪360將伙拍香港小童群益會，聯合舉辦「擁抱驕陽」抗疫故事分享活動，送出逾萬張纜車門票予香港市民。

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責任編輯：蘇文軒