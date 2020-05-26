康文署宣布轄下所有表演場地6月1日重開　器樂班6月8日分階段復課

▲ 康文署宣布轄下所有表演場地，包括包括香港大會堂、香港文化中心等，6月1日重開。（資料圖片）

康文署今日（26日）宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，康文署轄下表演場地和「油街實現」將於6月1日（星期一）重開；音樂事務處各音樂中心將於同日全面恢復服務。

所有康文署轄下表演場地，包括香港大會堂、香港文化中心、高山劇場、牛池灣文娛中心、西灣河文娛中心、上環文娛中心、油麻地戲院、葵青劇院、北區大會堂、沙田大會堂、大埔文娛中心、荃灣大會堂、屯門大會堂、元朗劇院、香港體育館和伊利沙伯體育館將在6月1日重開。

場地內的主要設施如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等，6月15日前只供租用團體作綵排及不設現場觀眾的演出或活動；畢業禮活動亦須取消。

康文署表示，為免人多聚集，展覽場地不可用作舉辦典禮，並控制入場人數。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入展覽場地。表演場地內的附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等，使用人數一般不超過原定可容納人數的一半。可容納的人數及使用詳情以個別場館公布為準。

音樂事務處各音樂中心將於6月1日全面恢復服務。器樂訓練班及音樂通識班將按學員於學校就讀的班級，由6月8日開始分三階段復課：中三或以上、小四至中二以及小一至小三。課堂參與人數（連同教師）將限制為8人或法例指定不能超過的人數以下。惟基於衞生考慮，中西吹管器樂訓練班將繼續停課至另行通知。

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責任編輯：陳子謙