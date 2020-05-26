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【賭王何鴻燊病逝】何家訃聞四房共32人署名　形容傷痛難以言喻

社會 15:52 2020/05/26

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

何家發表以「深切哀悼我們的領袖　何鴻燊博士」為題訃聞，指何鴻燊將永遠留在其家人心中。（陳靜儀攝）

賭王何鴻燊今日（26日）下午一時於香港養和醫院逝世，享年98歲，何氏一家其後發表訃聞，以「深切哀悼我們的領袖　何鴻燊博士」為題，透露何鴻燊在所有家人陪伴下安祥離世，並讚揚何鴻燊一生德高望重，又形容「雖然我們知道這一天終會來臨，但仍無減我們難以言喻的傷痛」。

訃聞共有32人署名，包括已歿的元配何黎婉華、元配長女何超英，及元配唯一兒子何猷光。

訃聞共有32人署名，包括已離世的元配何黎婉華、元配長女何超英，及元配唯一兒子何猷光；訃聞形容何鴻燊一生德高望重，擁有睿智遠見敢於迎戰，深受敬重，並教導家人常懷愛國心、求知之心及同理心，「取諸社會，用諸社會」，何氏一家指將永遠以他為典範。　

【賭王何鴻燊病逝】何鴻燊下午一時養和醫院離世　二房何超瓊交代消息：爸爸永遠留在家人的心中

何家又指將永遠懷念何鴻燊的「個人魅力，幽默感，以及對舞蹈的熱愛」，並指「雖然我們知道這一天終會來臨，但仍無減我們難以言喻的傷痛」，強調何鴻燊將永遠留在其家人心中。

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責任編輯：鄧凱文

 

 

養和醫院 何鴻燊 何超瓊

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