【賭王何鴻燊病逝】林鄭月娥對何鴻燊辭世表示深切哀悼　讚為國家建言獻策

▲ 行政長官林鄭月娥表示，對何鴻燊博士辭世表示深切哀悼。（曾耀輝攝）

行政長官林鄭月娥表示，對何鴻燊博士辭世感到難過並深切哀悼，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。

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林鄭月娥指，何博士是成功企業家，其創辦的集團業務繁多，在港澳兩地舉足輕重。何博士熱愛祖國，早於上世紀70年代已到內地投資興業，全力支持國家改革開放，參與國家的建設；亦曾任全國政協常務委員，為國家建言獻策。

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她又指，何博士曾任香港特別行政區基本法諮詢委員會委員，見證香港回歸。他積極參與香港社會服務發展，大力支持公益金的籌款活動，慷慨捐助本地慈善團體和香港專上院校，亦曾捐款贊助文康設施建設以至禁毒教育和宣傳工作，建樹良多。何博士2010年獲頒授大紫荊勳章。

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責任編輯：陳子謙