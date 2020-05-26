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【新冠肺炎】政府推WhatsApp熱線　供市民查閱疫情及支援資訊

社會 15:59 2020/05/26

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

政府資訊科技總監辦公室推出WhatsApp熱線，供市民查詢有關疫情、電子手環等資訊。（資料圖片）

要獲得政府的疫情資訊，除經網絡搜尋或打電話，現在有多一個途徑。政府資訊科技總監辦公室與即時通訊軟件WhatsApp合作，推出「香港特別行政區政府COVID-19」WhatsApp熱線，市民將9617 1823號碼存入電話通訊錄，或直接點擊 http://wa.me/85296171823?text=hi，就可以透過WhatsApp獲取資料。

政府資訊科技總監辦公室與即時通訊軟件WhatsApp合作，推出「香港特別行政區政府COVID-19」WhatsApp熱線。（資訊科技總監辦公室facebook圖片）

熱線採用聊天機械人方式運作，市民可在目錄中選取欲得知的資訊，包括疫情最新情況、入境注意事項、「居安抗疫」電子手環的事宜、「銅芯抗疫口罩」相關事宜、中小企支援等。若市民對於電子手環有疑問，更可在上午9時至晚上7時，透過WhatsApp即時聯絡有關職員解答疑難。

【新冠肺炎】消息：本港今日沒有新增個案　連續第12日沒有本地感染病例

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責任編輯：徐紹軒

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