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【港產口罩供應】OxyAir Mask彩虹口罩6月4日開售　每盒30個售$90有齊3種顔色

健康 16:01 2020/05/26

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OxyAir Mask彩虹口罩6月4日開售，每盒30個售$90 有齊3種顔色。

新冠肺炎疫情雖有放緩跡象，但口罩仍有需求，本港首家分別達到歐洲與美國的二級口罩標準的口罩生產商Oxyair Mask HK昨晚(25日)在其facebook專頁發帖，稱彩虹口罩將於下周四(6月4日)開放登記認購，每盒30個售價90元，有齊3種顏色。

OxyAir Mask昨晚在Facebook專頁上載一段彩虹囗罩「開箱」短片，稱是次將以「先登記、後抽籤」形式發售，將於6月4日早上9時半正式接受登記認購，下周五（6月5日）早上9時半開始正式抽籤。

廠方指，每盒彩虹口罩有齊三種顏色，分別為粉紫、粉紅和粉綠。每盒30個，每色一包，每包10個，售價為90元；至於購買流程則有待公布。

【港產口罩供應】BFE+PFE>99% ASTM Level 2　香港紫花油WeArMask口罩正式試產

OxyAir Mask表示，希望透過彩虹囗罩，令市民可以更樂觀積極地面對疫情，寓意風雨過後就會見到彩虹，

獻給全港廣大市民：祝願大家拿走口罩就見彩虹！

據Oxyair Mask HK4月8日在facebook指，他們已經成為了首家達到達到美國ASTM Level 2及歐洲標準EN14683 Type II標準的本地口罩生產商，兩項標準均表示其所生產的口罩PFE過濾率至少達到98%，以及液體/合成血液阻擋能力(mmHg)達到120的要求。詳情即睇：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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