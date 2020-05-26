【夫妻之道】夫婦感情因子女變淡　憂慮礙於父母身份︰有小朋友係咁㗎啦

▲ 一些夫婦感情出現變化是因子女而起。（圖片︰i-stock）

明明因為愛，才誕下愛情結晶，諷刺是一些夫婦感情出現變化，也因子女而起。

回想誕下孩子時，生活全然被孩子佔據，終日餵奶、換片、洗奶瓶，無限輪迴，睡眠不足，加上日常家務，精力怠盡，哪有閒心談情說愛？當時我尚且有家人幫忙，對於欠缺幫手的新手媽媽，壓力可想而知。如果丈夫也是公事繁忙一類，夫婦各忙各的，自顧不暇，很容易疏忽另一半，造成關係冷淡。

忙碌、疲憊，有時連說活都覺得累，跟另一半僅有溝通，都流於分配工作，例如誰接孩子放學、誰做家務之類。莫說親密關係，就連接吻、擁抱，甚至可能簡單一句問候都欠奉，沒有愛的交流，彼此孤單，覺得對方不愛自己。

拍拖時，尚且會跟對方「攤牌」；分娩後，受制於為人父母的身份，覺得「有小朋友係咁㗎啦！」「做咗阿爸／阿媽仲咁任性咩？」對不被愛的想法羞於啟齒。由忍耐寂寞，變習慣寂寞，冷漠疏離，感情轉淡。因為變得沒那麼愛，對另一半亦沒那麼寬容，經常挑剔對方，產生摩擦。

關係至此，還有轉機嗎？我認為關鍵是︰你還愛他／她嗎？如果愛，而你又先看到這篇文章，不如就由你踏出第一步。今晚開始，給辛勞的他／她一句親切問候，為對方做一件暖心的事，可能是沖一杯蜜糖水，或為對方按一按肩，消除疲勞，用行動融化孤單，讓愛流動，給冰封的關係一個突破。

原文刊於《晴報》專欄「B經之路」，原題為「融化孤單 讓愛流動」。

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撰文：Audrey Ng 80後P牌媽咪